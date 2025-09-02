SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Bombardeo de Israel sobre Gaza mató a siete niños

Hamas denunció lo sucedido como una nueva “masacre”, sumada a otra registrada en la ciudad donde al menos diez civiles perdieron la vida.

Israel bombardeó Gaza en una nueva ofensiva

Al menos once personas, entre ellas siete niños, perdieron la vida este martes en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, tras un ataque aéreo atribuido al Ejército israelí.

Las víctimas se encontraban intentando recolectar agua cuando fueron alcanzadas por un dron en la zona de Al Mauasi, que había sido designada previamente por Israel como “área segura”. Hasta el momento, las fuerzas israelíes no han emitido declaraciones sobre lo ocurrido.

La mayoría de los fallecidos en Gaza eran menores de edad

De acuerdo con fuentes médicas citadas por la agencia palestina WAFA, la mayoría de los fallecidos eran menores de edad. El diario local Filastin también reportó el hecho, mientras que Hamas denunció lo sucedido como una nueva “masacre”, sumada a otra registrada en la ciudad de Gaza donde al menos diez civiles murieron.

El movimiento islamista acusó a Israel de intensificar una campaña de “genocidio y limpieza étnica”, mediante bombardeos continuos y el uso de drones y robots explosivos, lo que calificó como una violación del Derecho Internacional. Además, señaló al primer ministro Benjamin Netanyahu como “criminal de guerra” y responsabilizó a Estados Unidos de bloquear sanciones internacionales, convirtiéndose (según Hamás) en “cómplice de estos crímenes”.

ataque hospital gaza
El movimiento islamista acusó a Israel de intensificar una campaña de “genocidio y limpieza étnica”.

Las autoridades de Gaza, bajo control de Hamás, aseguran que desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023 han muerto más de 65.600 palestinos y más de 160.000 han resultado heridos, en un contexto marcado por denuncias globales y la creciente crisis humanitaria.

