María Corina Machado estaría evaluando regresar a Venezuela en poco tiempo

La líder opositora venezolana, analiza volver al país por la frontera de Cúcuta para impulsar una transición democrática, mientras el gobierno de Delcy Rodríguez advierte que deberá rendir cuentas.

Su posible retorno, estaría previsto para el 4 de marzo.

Según informaron distintos medios, la líder opositora al Chavismo, María Corina Machado, estaría evaluando regresar a Venezuela muy pronto. La última vez que estuvo en el país caribeño fue en diciembre del año pasado, cuando escapó en la "Operación Dinamita Dorada", para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega.

El regreso de Machado se daría de manera terrestre a través de la frontera de Cúcuta, que divide a Colombia de Venezuela. La intención de la vuelta de "la Dama de Hierro", apodada así por sus seguidores, es comenzar a generar un clima de transición democrática. Además, figuras de la oposición informan que activistas y líderes se están movilizando en la región de Cúcuta para organizar un evento de bienvenida.

El regreso podría acontecer el próximo 4 de marzo, según anunció la agencia de noticias venezolana, Alberto News. El hecho se daría en medio de las altísimas tensiones con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La exvicepresidenta de Nicolás Maduro advirtió que de consumarse la vuelta de Corina Machado, deberá rendir cuentas sobre sus posturas y su apoyo a iniciativas internacionales contra el actual gobierno.

Machado siempre fue partidaria de una intervención de EEUU en Venezuela, como terminó ocurriendo el 3 de enero, cuando un operativo militar bombardeó Caracas y dejó más de 90 muertos y la detención de Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

Nicolás Maduro denunció que EEUU bloqueó el pago de su defensa en Nueva York Nicolás Maduro REUTERS El equipo legal del expresidente venezolano Maduro aseguró que el gobierno de EEUU impidió que Venezuela cubra los honorarios de su defensa en el proceso por narcotráfico que enfrenta en Nueva York, una decisión que, según su abogado, podría vulnerar su derecho constitucional a contar con representación legal.

El letrado Barry Pollack envió la semana pasada un correo electrónico a un juez federal de Manhattan para advertir que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bloqueó la autorización que permitía al gobierno venezolano pagar los costos legales de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El mensaje fue incorporado el miércoles al expediente público del tribunal.