Tragedia aérea en Bolivia: un avión militar se estrelló en El Alto y dejó al menos 15 muertos

La aeronave de las Fuerzas Armadas se salió de la pista tras aterrizar en inmediaciones del aeropuerto de La Paz, impactó contra vehículos en una avenida y provocó una situación de caos al quedar dinero esparcido en la vía pública.

El accidente ocurrió en la ciudad de El Alto y dejó al menos 15 personas fallecidas, además de heridos graves y la suspensión total de los vuelos en la capital boliviana.

Un avión Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas de Bolivia se accidentó este viernes por la tarde en la ciudad de El Alto , provocando al menos 15 víctimas fatales y varios heridos, además de una situación de caos luego de que se confirmara que la aeronave transportaba dinero del Banco Central .

El siniestro ocurrió cerca de las 18 (hora local) , en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de La Paz , cuando el avión, que acababa de aterrizar, perdió el control, se salió de la pista y recorrió más de mil metros sobre una avenida de alto tránsito.

Según los primeros reportes oficiales, durante su desplazamiento la aeronave colisionó contra al menos diez vehículos , generando una amplia zona de destrucción. El Comandante Nacional de Bomberos , Pavel Tovar , confirmó que el accidente dejó 15 personas fallecidas , la mayoría como consecuencia del impacto directo del avión y el arrastre sobre la vía pública.

Desde el Hospital del Norte de El Alto informaron además el ingreso de 10 personas heridas , de las cuales ocho permanecen en estado crítico .

La situación se agravó cuando trascendió que el Hércules transportaba remesas de dinero , que quedaron dispersas sobre el asfalto tras el impacto. Cientos de vecinos se acercaron al lugar con la intención de recoger los billetes , desbordando los primeros cordones de seguridad.

Pese al riesgo de explosión por combustible derramado y a la inestabilidad de los restos del fuselaje, la multitud avanzó hacia la zona del siniestro, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.

La Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a las personas y resguardar los valores del Estado, en un operativo que se desarrolló en medio de momentos de tensión y desorden, dificultando las tareas de rescate y peritaje.

El titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, José Antonio Fanola, confirmó que la aeronave completó la maniobra de aterrizaje, pero se salió de la pista por causas que aún se investigan.

Como medida preventiva, las autoridades resolvieron suspender todos los vuelos desde y hacia La Paz, mientras continúan las tareas de emergencia y se asegura el perímetro del accidente.

El gobierno nacional y el departamental coordinaron asistencia para los damnificados y familiares de las víctimas, en una tragedia que vuelve a poner en foco los riesgos de las operaciones aéreas en zonas urbanas y las complejas reacciones sociales frente a situaciones de emergencia.