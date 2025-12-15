Bolivia: al menos 20 muertos y más de 20 desaparecidos por inundaciones en Santa Cruz + Seguir en









El desborde de ríos, entre ellos el Piraí, provocó una grave emergencia. Más de 20 comunidades resultaron afectadas y el Gobierno evalúa declarar la emergencia nacional.

Las inundaciones en Bolivia provocaron al menos 20 muertos y más de 20 desaparecidos.

Al menos 20 personas murieron y más de dos docenas permanecen desaparecidas en Bolivia tras el desborde de ríos en el departamento de Santa Cruz ocurrido este lunes, una situación que obligó a declarar la zona de desastre departamental y mantiene en alerta a las autoridades ante un posible aumento de víctimas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en Bolivia provocaron el desborde de varios ríos, entre ellos el Piraí, con consecuencias devastadoras en el departamento de Santa Cruz. Según las estimaciones oficiales, más de 20 comunidades resultaron afectadas por el avance del agua.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Toche, confirmó el número de víctimas fatales y advirtió que la cifra podría incrementarse. “Lamentablemente, ahora tenemos 20 muertos confirmados y más de dos docenas de desaparecidos", señaló.

Embed LAMENTABLE

Fuertes lluvias el fin de semana en el departamento de #SantaCruz en Bolivia Reportan 20 fallecidos.



El desbordamiento del río Piraí, causó graves inundaciones en el municipio de El Torno, en el departamento de Santa Cruz. Más de 200 personas han tenido que ser… pic.twitter.com/CZJ548BsW9 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) December 15, 2025 En ese sentido, el funcionario alertó que el escenario podría agravarse en los próximos días. “Con el paso del tiempo y la mejora del clima, es probable que el número aumente debido a la disminución del nivel del agua y a que los equipos de rescate trabajan para encontrar los cuerpos que no pudieron escapar de esta fuerza de la naturaleza", explicó. Además, confirmó que Santa Cruz fue declarada zona de desastre departamental.

El impacto del temporal en Bolivia El impacto del temporal también se reflejó en la cantidad de familias damnificadas. De acuerdo con los datos oficiales, alrededor de 600 familias fueron afectadas en la localidad de El Torno, mientras que otras 1.500 resultaron damnificadas en la zona de Colpa Bélgica, también en Santa Cruz.

En esa región se produjo además el derrumbe de un puente que conectaba el municipio con la carretera a Warnes, lo que complicó las tareas de asistencia y evacuación. Frente a este escenario, el Gobierno boliviano anunció reubicaciones preventivas para las comunidades en riesgo y analiza declarar una emergencia nacional. Desde Defensa Civil informaron que muchos pobladores debieron refugiarse en los techos de sus viviendas o permanecer encaramados en árboles mientras aguardaban ser rescatados por los equipos de emergencia. En paralelo, el Gobierno de Bolivia montó una sala de crisis en el Palacio de Gobierno, que es coordinada por el presidente Rodrigo Paz, con el objetivo de centralizar la respuesta ante la emergencia y coordinar la asistencia a las zonas más afectadas.