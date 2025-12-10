La dictadura de Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N + Seguir en









Los trabajadores fueron demorados y luego se les prohibió el ingreso al país. Ahora, aguardan por el regreso al país desde Bolivia.

Archivo. Nicolás Maduro impidió el ingreso de periodistas argentinos a Venezuela. LA Times

Un tenso momento se vivió en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas, cuando la dictadura de Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N. En detalle, la delegación estaba compuesta por los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís.

"En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en las que nos sacaron fotos, nos hicieron decenas de preguntas y registraron todo", detalló Salonia, uno de los afectados. "Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos, esperando el regreso a Buenos Aires", concluyó.

La dictadura de Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N A través de una historia en redes sociales, el periodista Salonia relató el dramático momento que vivió junto al equipo, que viajó desde Buenos Aires a Caracas para retratar la vida en Venezuela.

"Se dieron cuenta de que éramos periodista, estamos con Nicolás Munafó, nos enviaron a la fila de los extranjeros, que no eran periodistas", contó Salonia. Desde ese momento, el equipo se vio interceptado por las autoridades locales, que les hicieron una indagación.

ssstwitter.com_1765383826705 El relato del conflicto del equipo periodístico con la dictadura de Nicolás Maduro. C5N "Nosotros le explicamos que queríamos mostrar la vida cotidiana de los venezolanos, no hablamos en ningún momento de lo que está pasando con EE. UU.", detalló Salonia. Según explicó, tras verse apartados, el equipo entregó sus pasaportes y mostraron el lugar donde se iban a hospedar, el chofer que los iba a trasladar, y todo tipo de dato sobre sus días en el país.

Sin embargo, luego de dos horas de tensión, las autoridades le confirmaron al equipo periodístico que no podrían ingresar al país. "Después ya nos conducen a otro lugar completamente vacío, con muchos policías, la serenidad con la que nos expulsan del país, nos hicieron pasar por un pasillo, por un escáner, nuestros pasaportes todavía no pudimos recuperarlos", explicó Salonia.