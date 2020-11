Un año después del golpe, Evo Morales regresó a Bolivia

Al referirse a su partida, que ocurrió el 11 de noviembre de 2019, dijo que si permanecía en el país tras su renuncia tenía dos opciones: “terminar en un cementerio o ir extraditado a Estados Unidos”.

“Alguien me dijo: ‘¿Evo, nos has abandonado?’ Yo le dije: ‘Si me quedaba tenía dos caminos: el cementerio o Estados Unidos’”, relató a la multitud que le dio la bienvenida.

El regreso del líder indígena concitó una multitud en la ciudad fronteriza que incluso excedió las expectativas de los organizadores, por lo que las medidas de distanciamiento y prevención sanitaria frente al coronavirus no fueron todo lo eficientes que se intentó.