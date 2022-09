Brasil: el equipo de Bolsonaro crea un portal de fake news sobre Lula

La página web se denomina como "Lulaflix" y simula ser un portal de periodismo que vincula a Lula, expresidente y máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT), con noticias relacionadas a delitos. Está registrada por el número de la coalición entre el Partido Liberal, Republicanos y Partido Progresista que lleva a Bolsonaro como candidato a presidente.

La campaña de Lula, por su parte, realizó una denuncia contra YouTube: la red social de videos del mismo dueño, Google, promueve un supuesto material agresivo contra el candidato, pertenecientes al canal y radio del ultraderechista Jovem Pan, cuando se busca información sobre las elecciones brasileñas.

"No hay ningún reparo de los responsables sobre infringir la ley electoral. Es un desprecio a las restricciones impuestas por la legislación: hay propaganda negativa e incentivo financiero", señalaron los abogados de Lula, que presentaron una denuncia este martes por impulsar ilícitamente propaganda electoral.

El Tribunal Superior Electoral admitió haber aceptado en 2018 el dominio de las fakes news durante la campaña que tuvo como ganador a Bolsonaro. Sin embargo, aclararon que no ocurriría nuevamente en los comicios actuales.

lula y bolsonaro.jpg

Cómo es la web que difunde fakes news contra Lula

En la web, que tiene como nombre inicial "Lulaflix", se pueden ver diversas notas que relacionan a Lula Da Silva con delitos y supuestas "verdades" reveladas sobre el principal candidato a llevarse las elecciones brasileñas. "Conozca la verdad sobre el expresidente", reza el lema que encabeza la página.

Se trata de una estructura digital con más de 20 noticias que podrían perjudicar al opositor de Bolsonaro. La curiosidad es que todas fueron subidas en dos fechas exactas: 31 de agosto y 11 de septiembre.

En el inicio se pueden leer títulos como "Lula vuelve a defender a los que roban celulares", "Lula dice que fue absuelto, pero sigue con problemas en la justicia" o "Nombre de Lula aparece otra vez vinculado a PCC".

Lula fake news.png

¿Bolsonaro se retira de la política?

El presidente de Brasil anunció que de no ser reelecto en las próximas elecciones del 2 de octubre se retirará de la política. El mandatario lo reveló en un podcast con comunicadores evangelistas y, además, afirmó estar arrepentido de haberse burlado de las víctimas del Covid-19.

El candidato y ex presidente Lula Da Silva, máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT), gana actualmente en las encuestas a nivel nacional, motivo por el cual Bolsonaro intenta recuperarse desde el discurso. Señaló que, en caso de ser vencido, entregará el poder de forma correcta.

"Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad", expresó el presidente brasileño en el podcast evangelista.