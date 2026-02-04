Nuevo ataque en Gaza: se suman 21 muertos, incluidos cuatro niños + Seguir en









Ocurrió en los barrios orientales de Zaitún y Tufá, como Jan Yunis, en el sur del enclave. La agencia palestina WAFA, registró a un bebe de cinco meses identificado como Saqr Bader al Hatu.

Las autoridades de Gaza, bajo control del movimiento Hamás, elevaron el martes la cifra total de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023 a 71.803.

De acuerdo a fuentes médicas de la Franja de Gaza, el total de fallecidos ascendió a 21 personas, con 38 heridos en los ataques en la ciudad de Gaza, especialmente los barrios orientales de Zaitún y Tufá, como Jan Yunis, en el sur del enclave. Entre los muertos se encontraban cuatro menores.

De los cuatro menores, la agencia palestina WAFA, registró a un bebe de cinco meses identificado como Saqr Bader al Hatu, así como Rital Mahmud Habush de trece años y Bilal Ashraf Habush de dieciséis, junto al cuarto niño que no fue nombrado aún en los listados preliminares.

La Media Luna Roja Palestina confirmó que entre los fallecidos se encuentra uno de sus trabajadores humanitarios, Husein Hasán al Samiri, quien estaba en funciones dentro de la gobernación de Jan Yunis. La organización emitió un mensaje oficial: “El ataque contra el personal médico y humanitario por parte de las fuerzas de la ocupación israelí supone una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario”.

Últimos registros de las víctimas en Gaza Las autoridades de Gaza, bajo control del movimiento Hamás, elevaron el martes la cifra total de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023 a 71.803, incluyendo los 529 fallecidos desde que se implementó el actual acuerdo de alto el fuego, el pasado 10 de octubre.

El Ministerio de Sanidad local en Gaza aseguró que los hospitales operan con recursos limitados y estaría enfrentado dificultades para proporcionar atención a todas las víctimas en medio de los ataques, según informó WAFA. Además, la Media Luna Roja Palestina reiteró su demanda de protección para el personal sanitario y de ayuda humanitaria en toda la región.

Temas Gaza