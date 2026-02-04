Washington prepara una estatua de Cristóbal Colón frente a la Casa Blanca + Seguir en









Se trata de un monumento derribado durante protestas en 2020 en medio de debates sobre el colonialismo. Se ubicaría al sur del predio presidencial.

La obra fue posteriormente reconstruida con apoyo de grupos italoestadounidenses y con financiamiento local y federal. Baltimore Magazine

El presidente de EEUU Donald Trump busca establecer una estatua del conquistador Cristóbal Colón frente a la Casa Blanca, de acuerdo a información de The Washington Post. La figura había sido erigida anteriormente en el país y luego derribada por evocar a la opresión racial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La estatua sería ubicada en el sector sur del predio, cerca de E Street y la zona de la Ellipse, un punto de alta visibilidad a metros del corazón institucional de Washington.

Anteriormente, la figura había sido erigida en Baltimore, hasta ser derribada por manifestantes en 2020, en medio del debate nacional sobre monumentos asociados al colonialismo y la opresión racial.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 1.48.43 PM La figura fue derribada en Baltimore por manifestantes en 2020, en medio del debate nacional sobre el colonialismo. La Casa Blanca quiere una estatua de Cristóbal Colón La Casa Blanca no confirmó formalmente la instalación, aunque un portavoz defendió a Colón como una figura histórica reivindicable para parte del electorado, especialmente para comunidades italoestadounidenses, indicó TWP.

El monumento en cuestión no sería una pieza nueva: el medio aseguró que se trata de una estatua erigida en Baltimore que fue derribada por manifestantes en 2020, en medio de protestas por un debate nacional sobre el colonialismo y la opresión racial. En aquel episodio, la estatua fue arrojada al agua y luego recuperada.

El diario sostiene que la obra fue posteriormente reconstruida con apoyo de grupos italoestadounidenses y con financiamiento local y federal. Las personas involucradas en su recuperación confirmaron que está prevista su transferencia al predio presidencial. Trump viene defendiendo públicamente la reivindicación de Colón y lo incluyó en su propuesta de un "National Garden of American Heroes", concebida como una respuesta cultural frente a la remoción de estatuas y el replanteo de símbolos históricos. Para el Washington Post, Javier Milei llevó a Davos "de vuelta a la realidad" con su defensa del capitalismo El Washington Post publicó un editorial en el que elogió la participación de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, al considerar que su defensa abierta del capitalismo y de los mercados libres funcionó como un llamado de atención para una élite global acostumbrada a discursos abstractos y desconectados de la realidad económica. Bajo el título “Javier Milei brings Davos back to earth” (“Javier Milei devuelve a Davos a la realidad”), el consejo editorial del diario remarcó que, mientras la mayoría de los líderes aprovecha el encuentro en Suiza para pontificar sobre asuntos globales, el mandatario argentino optó por dar lecciones de economía, con una postura ideológica explícita y sin matices.