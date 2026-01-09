Donald Trump se reunió con CEOs de petroleras por el plan sobre Venezuela: "Estamos listos para ayudar"

El presidente de EEUU recibió a los ejecutivos de las principales firmas energéticas del mundo. Estuvieron presentes los CEOs de ExxonMovil, Chevron y ConocoPhillips, entre otros.

El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió este viernes con los principales ejecutivos de las empresas petroleras más grandes del mundo para trazar el plan para Venezuela. El republicano recibió un contundente respaldo de las compañías a su ofensiva sobre el chavismo para hacerse del petróleo venezolano. Días atrás, la estatal PDVSA anunció que comenzó a negociar con representantes estadounidenses la comercialización . El magnate espera adquirir entre 30 y 50 millones de barriles .

El magnate recibió esta tarde a los CEOs de las compañías petroleras más grandes del mundo, entre los que estuvieron los representantes de ExxonMovil, Chevron y ConocoPhillips, entre otros. La reunión se llevó a cabo en la Casa Blanca . “Todos quieren estar. Es una lástima que el salón de baile no haya terminado, porque si lo estuviera, estaría abarrotado" , dijo en la previa, en alusión a las obras que llevan a cabo en la residencia presidencial.

"La reunión de hoy se centrará casi exclusivamente en el petróleo venezolano y nuestra relación a largo plazo con Venezuela, su seguridad y su gente", dijo antes de la reunión en un mensaje en Truth Social en el que destacó que "un factor muy importante" del mitin era dialogar sobre "la reducción de los precios del petróleo para el pueblo estadounidense".

El encuentro se transmitió por televisión. Frente a las cámaras, Ryan Lance, director ejecutivo de ConocoPhillips, afirmó: "Creo que su gran y audaz idea de utilizar el comercio energético, en lugar del conflicto, podría marcar una gran diferencia en Venezuela, y nuestra empresa está lista para ayudar en ese esfuerzo".

Previamente tomó la palabra Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil: "Tenemos una larga historia en Venezuela... Nos han confiscado nuestros activos allí dos veces... Confiamos en que con esta administración y trabajando codo a codo con el gobierno venezolano, se podrán lograr cambios positivos ".

Asimismo, el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, habló en nombre del director ejecutivo, Mike Wirth, ausente en la reunión con el presidente Trump, donde destacó que las empresas se preparan para reconstruir la industria petrolera venezolana en beneficio de los estadounidenses y los venezolanos.

Más allá de la importancia que para Trump tiene la caída del valor del combustible para la economía estadounidense, el republicano no dudó en señalar también que "quizás lo más importante" del plan sobre Venezuela es "detener la entrada de drogas y delincuentes a Estados Unidos".

ExxonMobil CEO Darren Woods: "We have a very long history in Venezuela...We've had our assets seized there twice...We're confident that with this administration, and @POTUS working hand-in-hand with the Venezuelan government, that [positive] changes can be put in place." pic.twitter.com/OkJ3pO3kgS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 9, 2026

A su turno, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, opinó que la operación en Venezuela "nos ha permitido estar en esta posición hoy, donde las acciones de este gobierno pueden mejorar enormemente a Venezuela para mejor, y el mayor impacto es mejorar masivamente la calidad de vida, la asequibilidad... de los EEUU".

EEUU espera comprar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela

De acuerdo al mandatario, la reunión de este viernes contó con la presencia de los ejecutivos de las firmas petroleras más importantes. Otras quedaron afuera de la convocatoria, pero serán invitadas para un segundo encuentro. "Pedimos disculpas a las que no podemos recibir hoy, pero el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, los recibirán durante la próxima semana", afirmó.

El encuentro de esta tarde llega a menos de una semana de la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de EEUU y del anuncio de Donald Trump sobre la importación de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela, refrendado luego por la empresa estatal PDVSA, que confirmó que negocia con Estados Unidos la venta de crudo.

Mediante un comunicado, la compañía venezolana dio a conocer que inició la conversación para concretar la comercialización de "volúmenes de petróleo" hacia el continente norteamericano "en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países".

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", informaron.

La compañía estatal ratificó "su compromiso de continuar construyendo alianzas" que permita impulsar "el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano" y que, al mismo tiempo, contribuyan "a la estabilidad energética global".