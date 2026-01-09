Venezuela reinicia vínculos diplomáticos con EEUU, pero desmiente viaje de Delcy Rodríguez a Washington + Seguir en









El gobierno bolivariano confirmó el arribo al país de enviados de la Casa Blanca. También anunciaron que viajarán emisarios venezolanos a América del Norte, pero la presidenta encargada no integrará la delegación.

Los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez acercan posiciones tras la ofensiva que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

El gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, anunció haber retomado el contacto oficialmente con la administración de EEUU con el objetivo de reconstruir "las misiones diplomáticas" entre ambos países. En ese contexto, informaron el arribo al país de una delegación estadounidense, como también el envío a América del Norte de emisarios venezolanos. Asimismo, negaron un viaje de la mandataria a Washington como indicaban versiones periodísticas.

El canciller venezolano, Yvan Gil, comunicó este viernes que el objetivo de la reconstrucción de las vías de contacto con el gobierno de Donald Trump apunta a abordar "en el marco del derecho internacional" las "consecuencias derivadas de la agresión" perpetrada mediante la captura del exgobernante, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yvangil/status/2009674967005479289&partner=&hide_thread=false #Comunicado El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera la denuncia nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y… pic.twitter.com/uVhvDIzRrV — Yvan Gil (@yvangil) January 9, 2026 En ese sentido, denunciaron que la República Bolivariana "ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares, que en defensa de la Patria, fueron asesinados en flagrante violación del derecho internacional".

"Cómo es conocido, en el marco de esta agresión, se produjo el secuestro ilegal del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama, Cilia Flores, hecho que constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional", continuaron.

Venezuela y EEUU retoman contacto diplomático y buscan trabajar en una agenda en común Dentro de ese marco, y para "atender esta situación en el marco del derecho internacional y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz", el gobierno de Delcy Rodríguez decidió "iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América".

El proceso estará enfocado "al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países", con el propósito de "abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama". Sin embargo, también aclararon que tendrá como objetivo secundario "abordar una agenda de trabajo de interés mutuo". Cancillería de Venezuela informó que, dentro de ese escenario, arribó al país "una delegación de funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos" que se encargará de realizar "evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática". Además, comunicaron que una delegación de venezolanos será enviada a los Estados Unidos "para cumplir las labores correspondientes". El comunicado del gobierno de Rodríguez afirma que enfrentarán la situación "por la vía diplomática", convencidos "de que la Diplomacia Bolivariana de Paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz". Más tarde, en medio de versiones periodísticas, Venezuela informó que no está previsto que la presidenta encargada viaje a Estados Unidos ni que tampoco realice visitas al exterior del país "próximamente".