Brasil le pidió explicaciones a TikTok sobre videos que incitan a la violencia contra las mujeres

La Justicia brasileña pidió conocer medidas de la plataforma para "detectar y eliminar" contenido misógino, tras una serie de viralizaciones. La Justicia cree que este contenido podría configurar delitos como "incitación al feminicidio".

La plataforma tiene cinco días para responder tras una solicitud de la Justicia de Brasil.

El gobierno de Brasil le exigió a TikTok que explique las medidas que aplica para detectar y eliminar contenido misógino , después de que se viralizaran videos que simulan agresiones a mujeres . Al menos cuatro perfiles responsables de esas publicaciones fueron identificados y la Justicia cree que podrían configurar delitos como "incitación al feminicidio".

Los videos, que circularon ampliamente en los últimos días coincidiendo con el Día de la Mujer el 8 de marzo, mostraban a hombres escenificando patadas, puñetazos y acuchillamientos (con cuchillos reales) contra maniquís que representaban figuras femeninas.

El texto que acompañaba las imágenes justificaba explícitamente la violencia ante una negativa sentimental, con frases como: "Entrenando por si ella dice que no".

El Ministerio de Justicia brasileño envió este martes un oficio a TikTok para que explique cómo funcionan sus sistemas de moderación y su algoritmo de recomendación , y si los perfiles que difundieron los videos recibieron alguna compensación económica. La plataforma tiene cinco días para responder.

Desde la cartera expresaron que la obligación de la plataforma va más allá de eliminar los contenidos y recordó que una reciente decisión de la Corte Suprema de Brasil amplió la responsabilidad civil de las redes sociales , por lo que deben actuar de forma proactiva ante contenidos que configuren crímenes contra la mujer.

Brasil registró 1518 mujeres asesinadas en 2025, según datos oficiales, el mayor número en una década, cuando la ley incorporó el delito de feminicidio.

La policía identificó al menos cuatro perfiles responsables de publicar el material, que se convirtió en "tendencia" bajo la etiqueta "En caso que diga no". La abogacía del Estado advirtió que los videos podrían configurar delitos de incitación al feminicidio, lesiones corporales y violencia psicológica.

Por su parte, TikTok afirmó en un comunicado enviado a AFP que las publicaciones apuntadas fueron retiradas de la plataforma y que su equipo "trabaja para identificar posibles contenidos infractores sobre este tema".

