Calor extremo en Río de Janeiro: las temperaturas podrían superar los 60°C de térmica

"De hecho, no se sabe del todo por qué hace tanto calor en Río de Janeiro . Es una compleja suma de factores lo que hace que tengamos un calor terrible", señaló Wallace Menezes , profesor de meteorología de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

Los servicios meteorológicos no tiene previsto lluvia dentro de los próximos días.

Uno de los mayores problemas es la alta presión, o anticiclón, que calienta el aire por compresión. Ese sistema empuja y comprime el aire hacia abajo y hace que se caliente y se seque en el proceso, impidiendo la formación de nubes y provocando que el aire seco se caliente a una velocidad mucho más alta, producto de la radiación solar.

Qué síntomas presenta el cuerpo y qué medidas tomar frente al calor

En la famosa capital carioca se esperan temperaturas diarias de más de 36°C, medidas al nivel de la sombra, y una sensación térmica de más de 50°C. La combinación de varios días de calores intensos, produce que el impacto sea mayor debido a que los objetos y materiales comienzan a recalentarse y levantar una temperatura extrema, produciendo más calor.

Fábio Gonçalves, profesor de Biometeorología de la Universidad de San Pablo (USP), afirmó que la tolerancia del calor depende de un individuo a otro, pero que el riesgo, independientemente de la edad y la buena salud de la persona, empieza cuando la temperatura del aire supera la del cuerpo humano, unos 36,5°C.

La previsión de altos niveles de humedad en Río es uno de los factores que amplifica el malestar térmico, ya que el sudor no se evapora y no logra llevarse el calor que el cuerpo intenta expulsar. En un panorama poco alentador, los servicios meteorológicos no tienen previsto en el pronóstico que caiga lluvia para que ayude a reducir el termómetro.