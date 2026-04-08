En las horas, se concretó el alto el fuego entre EEUU e Irán, luego de poco más de un mes de guerra iniciada por un ataque en conjunto de la nación de Donald Trump e Israel. El territorio de Pakistán fue clave en el acercamiento como país mediador, tras compartir fronteras con la nación persa y facilitar las conversaciones entre Teherán y Washington.
Qué rol tuvo Pakistán en la tregua entre Irán y EEUU
La nación tiene una relación fraternal histórica con Irán. Por otro lado, tiene el visto bueno de Trump por conocer al país persa "mejor que la mayoría".
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Antes del fin del ultimátum, Trump informó un alto el fuego temporal con Irán
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Pakistán busca aplazar el ultimátum de Trump a Irán y exige "un alto el fuego de dos semanas"
EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo de 10 puntos, que incluye un alto el fuego de dos semanas y varios puntos clave como la reapertura del estrecho de Ormuz, canal principal para el transporte marítimo de crudo mundial, y tránsito marítimo controlado por la armada iraní.
Cuál fue el rol de Pakistán, mediador en la tregua entre Irán y EEUU
Una fuente anónima pakistaní declaró a la BBC que las conversaciones continuaban "a buen ritmo", con el país actuando como intermediario a partir de un grupo muy reducido. El ambiente era sombrío y serio, pero aún esperanzado de que el resultado fuera el cese de las hostilidades.
En las últimas semanas, Pakistán fue mediador transmitiendo mensajes entre ambos países, en contexto de una relación histórica con Irán ya que comparten frontera y suele referirse a esta nación vecina desde una relación fraternal.
En cuanto a la relación con EEUU, Trump se refirió al jefe de las fuerzas armadas de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, como su mariscal de campo "favorito" y dijo que conoce a Irán "mejor que la mayoría".
El acuerdo distaba mucho de ser seguro. El martes por la noche, en su intervención ante el parlamento, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar declaró: "Hasta ayer éramos muy optimistas y creíamos que las cosas iban por buen camino", previo a que Israel atacara nuevamente a Irán el lunes y que este atacara a Arabia Saudí.
Por su lado, Munir fue aún más crítico abiertamente tras haber afirmado el martes que el ataque contra Arabia Saudita "frustra los esfuerzos sinceros por resolver el conflicto por medios pacíficos". Este fue uno de los discursos más duros que Pakistán ha utilizado contra Irán desde que comenzó el conflicto.
Algunos analistas sugirieron que esto podría aumentar la presión sobre Irán, ya que Pakistán tiene un pacto de defensa con Arabia Saudita, que hasta el momento no se invocó, a pesar de los repetidos ataques contra Arabia Saudita.
Después de la medianoche en Pakistán, su primer ministro publicó en X que "los esfuerzos diplomáticos... están progresando de manera constante, fuerte y poderosa, con el potencial de conducir a resultados sustanciales en un futuro próximo" e hizo dos peticiones.
A Trump le pidió que extendiera el plazo por dos semanas y a Irán abriera el estrecho de Ormuz por el mismo período. Por otra parte, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, publicó en X alrededor de las 03:00 hora local (medianoche BST) que se había dado "un paso adelante desde una etapa crítica y delicada".
Poco antes de las 5:00, Sharif anunció que se había acordado un alto el fuego e invitó a ambas partes a reunirse en Islamabad el viernes 10 de abril para "seguir negociando para alcanzar un acuerdo definitivo".
"Seguimos siendo muy prudentes", declaró la fuente a la BBC, añadiendo que la situación persiste por su fragilidad. Aún no existe confianza entre ambas partes, con posturas firmemente arraigadas. Si bien Pakistán aún podría recibirlos a ambos en una mesa de negociaciones, la cuestión es en qué puntos podrán ponerse de acuerdo.
Uno a uno, los 10 puntos clave del acuerdo entre EEUU e Irán para desactivar el conflicto en Medio Oriente
Estados Unidos e Irán avanzaron hacia un acuerdo preliminar de diez puntos que establece un alto el fuego de dos semanas condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz y al inicio de negociaciones en Pakistán, en un intento por desactivar el conflicto en Medio Oriente y abrir una vía hacia un entendimiento más amplio.
El esquema presentado por Irán fija una hoja de ruta con condiciones concretas que buscan reordenar el escenario regional y avanzar hacia una desescalada del conflicto:
- Reapertura del estrecho de Ormuz bajo control militar iraní.
- Tránsito marítimo coordinado con las fuerzas armadas de Irán.
- Alto el fuego temporal por un período de dos semanas.
- Fin de la guerra contra Irán y sus aliados.
- Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.
- Levantamiento de sanciones primarias impuestas a Irán.
- Eliminación de sanciones secundarias internacionales.
- Liberación de activos iraníes congelados en el exterior.
- Pago de una indemnización completa a Irán.
- Garantía de no nuevos ataques contra el territorio iraní.
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