Según una investigación del The New York Times, Adam Back es Satoshi Nakamoto + Seguir en









Un análisis de más de 134.000 publicaciones lo posiciona como el perfil más cercano al creador de Bitcoin.

Un análisis lingüístico masivo vuelve a poner en duda la identidad de Satoshi Nakamoto.

Una investigación del diario The New York Times sostiene que Adam Back reúne las pruebas más consistentes para ser Satoshi Nakamoto, a partir de un análisis de estilo de escritura y comportamiento en línea que lo posiciona como el perfil más cercano al autor del sistema.

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El trabajo, desarrollado durante un año por el periodista John Carreyrou junto al editor de inteligencia artificial Dylan Freedman, se basó en una base de datos de más de 134.000 publicaciones de 620 personas que debatieron sobre criptografía entre 1992 y 2008 en foros como Cypherpunks, Cryptography y Hashcash.

bitcoin-7117056_1280 Bitcoin vuelve al centro del debate por la identidad de su creador. Pixabay ¿Qué pruebas vinculan a Adam Back con Satoshi Nakamoto? Los investigadores aplicaron tres métodos distintos de análisis textual y en todos los casos Back resultó ser el candidato más cercano al estilo atribuido a Satoshi. Uno de los enfoques identificó 325 errores específicos en el uso de guiones en los textos del creador de Bitcoin, de los cuales Back coincidía en 67, muy por encima del resto.

El estudio también consideró rasgos como el uso de ortografía británica, el doble espacio entre oraciones y variaciones en términos como “e-mail” y “email”. Con estos filtros, la lista de posibles autores se redujo hasta quedar en un único nombre: el del criptógrafo británico de 55 años.

adam back bitcoin.jpg Back fue uno de los primeros en proponer sistemas de dinero digital descentralizado. AFP A esto se suman coincidencias técnicas. Entre 1997 y 1999, Back ya describía sistemas de dinero digital descentralizado con características similares a Bitcoin, incluyendo privacidad, escasez y verificación pública. También propuso combinar su sistema Hashcash con el concepto b-money de Wei Dai, una arquitectura que coincide con la base de la criptomoneda.

¿Qué dijo Adam Back tras la publicación? Sin embargo, Back negó reiteradas veces ser el creador de Bitcoin. Tras la difusión del informe, volvió a desmentirlo en redes sociales: “No soy yo”. El empresario atribuyó los resultados a un sesgo de confirmación y explicó que su alta participación en listas de correo lo vuelve más visible en este tipo de análisis. Además, defendió el anonimato de Satoshi: “Yo tampoco sé quién es Satoshi, y creo que es bueno para el bitcoin que sea así, ya que contribuye a que se considere una nueva clase de activo: un bien digital matemáticamente escaso”. Embed i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026 El informe también incluyó la opinión del experto en estilometría Florian Cafiero, quien coincidió en señalar a Back como el perfil más cercano, aunque aclaró que el resultado no es concluyente y ubicó a Hal Finney como segundo candidato. ¿Por qué sigue siendo un misterio la identidad de Satoshi? A lo largo de los años, múltiples nombres fueron señalados como posibles autores de Bitcoin, entre ellos Nick Szabo, Dorian Nakamoto y Craig Wright, aunque ninguno logró probar su vínculo de forma definitiva. También surgieron hipótesis que apuntan a figuras como Gavin Andresen, Paul Le Roux o Peter Todd, e incluso teorías que sostienen que Satoshi podría ser un grupo y no una sola persona. Sin una firma criptográfica proveniente de las billeteras atribuidas al creador, la identidad de Satoshi Nakamoto sigue sin confirmación. El nuevo informe suma evidencia al debate, pero no logra cerrar uno de los mayores enigmas del mundo tecnológico y financiero.