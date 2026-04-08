Nueva golpe para Nicolás Maduro: no podrá compartir pruebas del caso con otros acusados

Se trata de una orden del magistrado Hellerstein y alcanza a exfuncionarios de Maduro y a su hijo. El límite se debe a evitar posibles “riesgos” para los testigos y la investigación.

La medida incluye a otros acusados aún en libertad, como funcionarios de su régimen y hasta su hijo Nicolás Maduro Guerra.

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro recibió un nuevo revés en el proceso penal que atraviesa en Nueva York, EEUU . El juez federal a cargo de la causa prohibió que sus abogados compartan pruebas del caso con otros acusados que siguen sin ser detenidos.

En la orden judicial, el magistrado Alvin K. Hellerstein señaló que el material del caso “no podrá compartirse con ningún acusado que aún no haya sido arrestado, ni con sus abogados”. También sostuvo que “no es necesario compartir estas pruebas para preparar la defensa”.

La decisión respalda a la Fiscalía, que había pedido limitar el acceso a la evidencia por posibles “riesgos” para los testigos y la investigación.

Así, la medida incluye a otros acusados aún en libertad, entre ellos el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el hijo mayor de Maduro, Nicolás "Nicolasito" Maduro Guerra y al político y exfuncionario Ramón Rodríguez Chacín , quienes rechazan los señalamientos en su contra.

En ese documento, EEUU también acusa al presunto líder del grupo Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores alias “Niño Guerrero”, un grupo designado por el mandatario Donald Trump como organización terrorista transnacional.

Nicolás Maduro Esta decisión se trata del segundo revés reciente para Maduro y su esposa, Cilia Flores, recluidos desde hace más de 90 días en Brooklyn. REUTERS

Nicolás Maduro rompió el silencio desde prisión y llamó a la "paz y la reconciliación"

A fines de marzo, y dos días después de una audiencia judicial, Maduro difundió un mensaje en el que llama a la "paz, la unión nacional y la reconciliación", en lo que constituye la primera declaración pública de ambos desde su captura en enero.

El timing del comunicado no es casual: fue publicado en el momento en que la atención internacional se concentra sobre el proceso judicial y cuando el propio tribunal emitió señales que podrían beneficiar a la defensa. Lejos de aludir al proceso que enfrenta, el tono del mensaje apunta a proyectar una imagen de serenidad e influir en el clima político venezolano desde el encierro.