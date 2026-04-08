Irán volvió a prohibir el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de Israel en Líbano + Seguir en









Teherán suspendió el tránsito de petroleros y lanzó amenazas a los buques tras los bombardeos israelíes, en plena tregua con Estados Unidos.

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel en Líbano.

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y suspendió el tránsito de petroleros en respuesta a los ataques de Israel en Líbano, una decisión que rompe el esquema de libre circulación pactado con Estados Unidos y reaviva la tensión en la región en medio de un alto el fuego aún frágil.

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La medida fue confirmada por la agencia iraní Fars, que señaló que “simultáneamente con los ataques de Israel a Líbano, el paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido”. El cierre afecta a una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de energía, con impacto directo en los mercados internacionales.

¿Por qué Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz? El gobierno iraní adoptó la decisión como respuesta directa a los bombardeos israelíes contra posiciones de Hezbollah en territorio libanés. Según fuentes oficiales, Teherán exige que Israel se ajuste al esquema de tregua y cese sus operaciones militares en la zona.

barco atacado estrecho de Ormuz La Armada iraní advirtió que cualquier buque que ingrese será destruido. Armada Real de Tailandia En paralelo, la Armada iraní endureció su postura y emitió advertencias a los buques que permanecen en el área. “Cualquier embarcación que intente adentrarse en el mar será atacada y destruida”, indicaron autoridades navales en declaraciones reproducidas por el diario The Guardian. Fuentes marítimas confirmaron que la circulación permanece completamente restringida sin autorización del gobierno iraní.

¿Qué impacto tiene el cierre en el tráfico marítimo? El estrecho de Ormuz es un punto clave para el comercio global de petróleo, por lo que su bloqueo genera consecuencias inmediatas. Según datos de la plataforma MarineTraffic, cientos de embarcaciones continúan en la zona, entre ellas 426 petroleros, 34 buques de gas licuado de petróleo y 19 de gas natural licuado, muchos de los cuales habían quedado detenidos durante la interrupción previa.

Aunque tras el anuncio del alto el fuego se registraron algunos movimientos y cruces puntuales, el nuevo cierre vuelve a paralizar el flujo. La agencia Fars indicó que solo dos petroleros recibieron autorización para atravesar el estrecho durante la mañana, en una excepción dentro del esquema de suspensión general. DONALD TRUMP MOJTABA JAMENEI (1) El estrecho de Ormuz concentra una parte clave del comercio energético global. ¿Qué pasa con el alto el fuego entre EEUU e Irán? El tránsito había comenzado a reanudarse tras la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán, mediada por Pakistán, luego de seis semanas de enfrentamientos en la región. El acuerdo había sido anunciado por el presidente Donald Trump, quien fijó un plazo para reabrir el paso marítimo. Sin embargo, la nueva decisión de Teherán pone en duda la continuidad del entendimiento. El estrecho ya había sido cerrado el 2 de marzo en el marco de una escalada militar que afectó el suministro energético global y elevó los precios del crudo. Ahora, con la reactivación del conflicto y las advertencias a los buques, el escenario vuelve a mostrar alta volatilidad.