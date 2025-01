Cambio de época: la Casa Blanca anunció que los influencers tendrán un sitio en la sala de prensa

Que las redes sociales y los medios de comunicación no tradicionales traccionan una gran cantidad de audiencia ya no es ninguna novedad: la tecnología revolucionó la forma en que la sociedad de comunica e interviene en los debates públicos. A raíz de comprender este cambio, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , anunció desde el gobierno brindarán un espacio en la sala de prensa para que los nuevos creadores de contenido estén presentes durante las conferencias.

La vocera calificó como "medios tradicionales" a los grandes diarios y a las cadenas de televisión estadounidenses que ocupan los 49 asientos de la sala de prensa y explicó que, debido a la gran audiencia de los nuevos espacios, estos también tendrán lugar

Leavitt detalló que estos nuevos medios se ubicarán en la fila lateral de la sala, que tradicionalmente fue ocupada por asistentes de la secretaria de prensa y otro personal. Este espacio será denominado el "nuevo asiento de medios".

Cómo se distribuyen los lugares en la sala de prensa de la Casa Blanca

La sala de prensa de la Casa Blanca, bautizada con el nombre de James S. Brady (ex secretario de prensa de Ronald Reagan) , cuenta con 49 asientos que fueron distribuidos a los medios de comunicación de Estados Unidos. De esta manera, en la primera fila está reservada para la agencia The Associated Press y corresponsales de grandes cadenas de televisión como NBC, Fox, CBS, ABC y CNN.

La segunda fila está ocupada por importantes diarios como The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times, entre otros. Finalmente, y según explicaron fuentes oficiales de la Casa Blanca, los nuevos medios de comunicación estarán ubicados en la fila lateral de la sala.