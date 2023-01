El rey Carlos III desalojó a su hermano Andrés del Palacio de Buckingham

El flamante rey podría haber intentado castigar también a su hermano por haber filtrado a la prensa recientemente la versión de una reapertura del escándalo Epstein mediante una hipotética acción legal en Estados Unidos, con la que buscaría rehabilitar su figura pública.

Bajo la excusa de los trabajos millonarios de restauración del Palacio de Buckingham, residencia oficial londinense de la dinastía, en curso desde hace tiempo, Andrés, el hijo predilecto de Isabel fue privado ahora del alojamiento.

Su habitación, en la que el duque estaba acostumbrado a visitar en ocasión de sus viajes a la capital, contiene una famosa colección de osos de peluche de la que, siempre según los tabloides, el príncipe, de 62 años, está encariñado.

El diario The Sun publicó que el staff real de la casa habría ofrecido a Andrés elegir un pied-á-terre londinense alternativo en el adyacente St. James Palace: otro hogar oficial de la monarquía, pero simbólicamente menos expuesta.

La coronación de Carlos III

El Palacio de Buckingham anunció detalles sobre los eventos ceremoniales, comunitarios y de celebración que se llevarán a cabo por la coronación del Rey Carlos III en Reino Unido entre el sábado 6 y el lunes 8 de mayo.

Según informaron desde Reino Unido, el evento será encabezado por el Arzobispo de Canterbury y tendrá como objetivo reflejar el papel del monarca en la actualidad y dará un vistazo hacia el futuro con base en las tradiciones y esplendor de larga data.

Durante el domingo 7 de mayo la BBC y BBC Studios transmitirán en vivo un Concierto de Coronación especial en el Castillo de Windsor y quienes deseen podrán sacar entrada.

Además, se invitará a las comunidades a compartir un momento de diversión a través del Gran Almuerzo de Coronación, mientras que el lunes se invitará a los miembros del público a participar en The Big Help Out, un evento que tiene como objetivo apoyar a las comunidades locales.