Casi 8.000 vuelos cancelados, un sistema al límite y u$s30.000 millones para arreglarlo: los detalles del apagón aéreo en EEUU

Una falla en un sistema de comunicaciones analógico dejó en tierra a todo el país durante más de cuatro horas. Fue la paralización más extensa desde el 11-S. Descartado el ciberataque, el Gobierno apuntó a una infraestructura vieja y fue al Congreso con la billetera abierta.

El tráfico aéreo de Estados Unidos quedó congelado durante más de cuatro horas el pasado viernes cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó frenar los despegues en todo el país por “ circunstancias extraordinarias ”. Según FlightAware, producto de los inconvenientes, en una sola jornada hubo más de 8.500 vuelos demorados y cerca de 8.000 cancelados.

Rápidamente el gobierno estadounidense descartó la hipótesis de un ataque e informó que el origen fue un problema de comunicación que alcanzó a todos los centros de control de tráfico aéreo. La de ayer fue la suspensión nacional de vuelos más prolongada desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La secuencia fue rápida. A las 15:54 (hora del este de EE.UU.; 20:54 GMT), la FAA comunicó que ningún vuelo con salida desde territorio estadounidense despegaría hasta nuevo aviso. En ese instante había más de 3.500 aviones en el aire: algunos terminaron desviados a otros aeropuertos y otros siguieron viaje hasta su destino original. Horas más tarde, el Aeropuerto Internacional de San Francisco empezó a autorizar algunas salidas. A las 20:15, también hora del este, el espacio aéreo volvió a abrirse. ¿Qué falló, a quién afectó y cuánto costará arreglarlo?

Tras las horas de crisis, el secretario de Transporte, Sean Duffy, otorgó una conferencia de prensa el pasado viernes por la noche donde aseguró que la interrupción tendrá un efecto dominó durante varios días . “ Nos llevará algún tiempo deshacer las consecuencias de lo que ocurrió esta tarde ”, admitió. La imagen que dejó fue la de decenas de miles de personas varadas en aeropuertos de todo el país, muchas “sin tener idea de dónde van a dormir esta noche”.

En dicha conferencia, Duffy confirmó la reapertura del espacio aéreo y declaró: " Esperemos que mañana empecemos a ver una mayor fluidez ".

Las aerolíneas, cada una a su ritmo, intentan recuperar el terreno perdido. Delta Air Lines y United Airlines informaron que ya estaban retomando sus operaciones. Por su parte, American Airlines sostuvo estar “enfocada en operar tantos de los vuelos restantes como sea posible durante esta noche”, y JetBlue dejó la vuelta para la mañana de este sábado.

Suspensión de vuelos en EUU: Un sistema al límite, la hipótesis principal

Ni hackers ni sabotaje. La explicación oficial de EEUU para lo ocurrido durante el viernes es menos cinematográfica y, quizás por eso, más inquietante: un sistema antiguo de comunicaciones del control aéreo, simplemente, no dio más.

Archivo. El sistema de controladores aéreos, el gran problema al que apuntó el secretario de Transporte estadounidense. Aviones en Ezeiza

“Se trata de telecomunicaciones analógicas. Nuestros conmutadores y enrutadores se sobrecargaron de datos y dejaron de funcionar”, explicó Duffy sobre el incidente. La falla, agregó, afectó tanto a las comunicaciones como al radar.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se encargó de despejar las sospechas en la misma conferencia. No había “ninguna evidencia” de un ciberataque, aseguró, y tampoco ninguna relación con la interrupción global de Microsoft que comenzó el jueves. Su diagnóstico apuntó a otro lado: la sobrecarga se produjo al sumar nuevas tecnologías a un sistema de control aéreo antiguo.

A pesar de que la suspensión del espacio aéreo ocurrió con unas 3.500 aeronaves surcando los cielos, los dos funcionarios coincidieron en que la población nunca estuvo en peligro.

En este escenario, Duffy apuntó vehementemente contra el estado de la infraestructura con la que trabajan los controladores, a la que atribuyó problemas recurrentes. “Muchas de nuestras torres tienen casi 100 años”, afirmó. “Nuestros controladores aéreos tienen techos con goteras. El aire acondicionado no funciona… sus ascensores no funcionan”.

Suspensión de vuelos en EEUU: una renovación de u$s30.000 millones

Con el diagnóstico sobre la mesa, llegó el pedido de fondos. Ese mismo viernes, la Casa Blanca y el Departamento de Transporte le pidieron al Congreso otros u$s30.000 millones para modernizar la infraestructura aeroportuaria y los sistemas de control de tránsito aéreo.

Para Duffy, sin embargo, el pedido de fondos inicia es insuficiente para abarcar todos los problemas. El funcionario sostuvo que el sistema necesita una renovación completa, con un costo que estimó en torno a los u$s50.000 millones, y advirtió por las consecuencias de no renovar el equipamiento: "Va a seguir fallando", sentenció.

Today’s nationwide ground stop happened because our air traffic control system is operating on DECADES-OLD, analog equipment that simply cannot compete with the demands of the 21st century.@FAANews is modernizing this aging infrastructure thanks to a $12.5 billion down… pic.twitter.com/nXUPHkdNdV — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

En su comparecencia en la Casa Blanca, donde llegó a reclamar hasta u$s 50.000 millones para las obras, el funcionario apuntó al problema sin rodeos: “No puedo construir cosas si no tengo dinero”.

De esta manera, el secretario de Transporte estadounidense presentó el pedido formal junto al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought. Así se reparte la plata:

u$s 10.100 millones para renovar los sistemas de control aéreo.

u$s 2.000 millones para modernizar o reemplazar torres de control.

u$s 18.000 millones para obras de infraestructura aeroportuaria, de los cuales u$s 10.000 millones irían a terminales.

El fantasma del 11-S y un antecedente reciente

La comparación con 2001 es inevitable, aunque tiene límites. Es apenas la segunda paralización de este tipo a escala nacional desde el 11-S, cuando integrantes de Al Qaeda secuestraron aviones y los usaron para perpetrar los ataques.

El antecedente más cercano es en 2023, cuando Estados Unidos debió frenar sus vuelos por una falla en el sistema de Notificación a Misiones Aéreas (NOTAM, por sus siglas en inglés). Esa falla impidió publicar los avisos de seguridad y los aviones quedaron en tierra hasta que se restableció el sistema.