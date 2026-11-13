La suspensión en EEUU ya se siente en Ezeiza: qué vuelos cambiaron de horario

La orden de la FAA alcanza a las salidas desde aeropuertos estadounidenses, mientras que los arribos internacionales se evalúan caso por caso.

La suspensión de despegues que ordenó este viernes la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) empezó a alterar la programación en Ezeiza . Aerolíneas Argentinas reprogramó para las 4 del sábado 14 de noviembre su vuelo AR1302 a Miami , que debía salir a las 22:45, mientras que las pantallas de la terminal ya mostraban demoras en vuelos de Delta y American Airlines.

Entre las primeras salidas demoradas figuraba el vuelo DL114 de Delta a Nueva York , previsto para las 20:05, además de los servicios AA954 a Nueva York y AA900 a Miami , de American Airlines. El rastreador Trip.com mostraba una nueva hora estimada de salida para el AA954: 22:45 , en lugar de las 20:50 originales.

La orden de la FAA frenó las salidas desde aeropuertos estadounidenses , mientras que las llegadas internacionales quedaron sujetas a una evaluación caso por caso. Las aeronaves que ya estaban en vuelo podían continuar hacia sus destinos.

Estos eran los horarios originales , en hora argentina. La programación podía cambiar a medida que las aerolíneas ajustaran sus operaciones.

American Airlines anticipó cambios en su operación durante el resto de la jornada y señaló que el impacto dependería de cuánto tiempo siguiera vigente la medida. LATAM , por su parte, informó que monitoreaba la situación y evaluaba ofrecer opciones de reprogramación a los pasajeros afectados.

Como los horarios pueden cambiar, se recomienda consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de ir a Ezeiza.

EEUU ordenó una suspensión de emergencia de todos los despegues por razones de seguridad

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes suspender todos los despegues en el país hasta nuevo aviso. El organismo justificó la medida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”. Antes de extender la restricción a todo el país, había frenado las operaciones en Chicago.

La orden regía al menos hasta las 23 del viernes en la costa este de Estados Unidos, la 1 del sábado en Argentina, aunque la FAA todavía no había confirmado cuándo se reanudarían los despegues.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que los problemas de comunicación afectaron a los 22 centros regionales de control aéreo que guían a los aviones entre aeropuertos y que los técnicos de la FAA seguían investigando qué había provocado la interrupción.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que las autoridades tenían identificados todos los vuelos que seguían en el aire y que, hasta ese momento, no había indicios de un ataque.

En Houston, la medida alcanzó a los aeropuertos George Bush y William P. Hobby, y desde el primero recomendaron a los pasajeros consultar con sus aerolíneas antes de ir a la terminal. En Wichita, un avión de American Airlines que debía salir rumbo a Chicago quedó cerca de una hora en la pista antes de volver a la puerta de embarque, donde los pasajeros tuvieron que bajar.