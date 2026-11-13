La hipótesis de Stephen King sobre la suspensión de los vuelos en Estados Unidos

Su comentario, no exento de ironía, en la plataforma X no tardó en viralizarse, generando inquietud entre sus numerosos seguidores.

Ante la orden de suspensión nacional de los vuelos en Estados Unidos establecida por la Administración Federal de Aviación , el renombrado escritor estadounidense Stephen King lanzó una desopilante teoría en concordancia con sus intrincadas historias

El autor aseguró, en tono irónico, que la verdadera razón detrás de la suspensión de las operaciones aéreas era la llegada de extraterrestres.

“ Los extraterrestres aterrizaron. Esa es la VERDADERA razón de la suspensión en tierra. No quieren provocar un pánico mundial. Son ciegos, pero pueden escuchar como la puta madre”, escribió en inglés.

King planteó que las autoridades estarían ocultando la presencia de seres de otro planeta para evitar una reacción masiva de la población. Además, agregó un detalle inquietante sobre las supuestas criaturas: aunque no pueden ver, tienen una capacidad auditiva extraordinaria.

El autor de "El resplandor" eligió convertir una noticia de actualidad en el disparador de una broma sobre una invasión extraterrestre.

EEUU ordenó una suspensión de emergencia de todos los despegues por razones de seguridad

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes suspender todos los despegues en el país hasta nuevo aviso. El organismo justificó la medida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”. La restricción se aplicó primero en Chicago y luego se extendió a todo el país.

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, solo una vez se habían suspendido los despegues a escala nacional en Estados Unidos: fue en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos de seguridad para pilotos dejó en tierra a los vuelos de cabotaje durante menos de dos horas.

La orden de este viernes regía al menos hasta las 23 en la costa este de Estados Unidos, la 1 del sábado en Argentina, aunque ese plazo no garantizaba que los despegues se reanudaran a esa hora.

Qué se sabe de la falla en el control aéreo

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que los problemas de comunicación afectaron a los 22 centros regionales de control aéreo que guían a los aviones entre aeropuertos y que los técnicos de la FAA investigaban qué había provocado la interrupción.