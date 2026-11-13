La inflación mayorista se desaceleró en EEUU, pero el mercado todavía espera dos subas de tasas al hilo

Si bien el dato de octubre implica una mejora respecto a la suba de 1,4% que se registró en septiembre, las expectativas del mercado todavía descuentan una suba de tasas por parte de la Fed en diciembre y le asignan altas probabilidades a otro incremento en enero.

El alivio en la inflación mayorista no frena expectativas de suba de tasas de la Fed.

La inflación mayorista de EEUU fue de 0,3% mensual en octubre, levemente por debajo de las expectativas del mercado — que la ubicaban en 0,4% — y una marcada desaceleración respecto al 1,4% que se registró el mes previo. Sin embargo, ese alivio sobre los precios al productor no parecen haber hecho mella sobre las expectativas del mercado , que mantiene su pronóstico de que la Reserva Federal (Fed) subirá 25 puntos la tasa en diciembre y crece la posibilidad de que lo haga nuevamente en enero.

En términos interanuales, el índice de precios al productor (IPP) subió un 6,5 % respecto a octubre de 2025, lo que representa una aceleración con respecto al mes anterior, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este viernes, e igualando la suba que mostró en mayo.

Para encontrar un incremento interanual más elevado hay que retrotraerse a noviembre de 2022, cuando fue de 7,4%, lo que da cuenta de las presiones persistentes sobre los precios en toda la economía.

En este sentido, el informe señaló que "más del 60% del avance de octubre se atribuye a los precios de los bienes de consumo final, excluidos los alimentos y la energía", los cuáles avanzaron 0,5% a nivel mensual y 4,9% en términos interanuales .

A su vez, también se detalló que "más del 80%" del aumento de octubre en el índice de servicios de demanda final "se debe a los precios del transporte de mercancías por carretera", que subieron un 3,9% en el mes.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidirá el 9 de diciembre si la Fed subirá o no sus tasas de interés. Federal Reserve

La mirada puesta en la Fed

El informe se dio a conocer tras las noticias de esta semana sobre un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mayor de lo esperado en octubre. Además, la semana pasada se conoció que la cantidad de empleos creados se disparó en octubre y la tasa de desempleo bajó al 4,1 % desde el 4,2 % registrado en septiembre.

Esto, junto con los comentarios del gobernador de la Fed, Christopher Waller, el día anterior a que se conoza el IPC — en donde barajaba la posibilidad de incrementos más agresivos — hicieron que los mercados financieros oscilen entre descontar un aumento de la tasa de 25 puntos básicos en diciembre y luego otra suba en enero, o dejar margen para un aumento de 50 puntos en diciembre.

De momento, la primera alternativa parece ser la que predomina, ya que los mercados financieros anticipan otro aumento en la política monetaria de EEUU, luego de que el mes pasado, la Fed mantuvo su tasa de interés de referencia en el rango de 3,75% a 4%.

Según mostró la herramienta FedWatch de CME, los inversores le asignan un 90% de posibilidades a que suba la tasa 25 puntos básicos el próximo mes, mientras que el 10% prevé que la incremente 50 puntos. Para enero, existe un 67% de chances de que la tasa se ubique en 4,25%-4,5%, es decir, que haya otro incremento de 25 puntos.