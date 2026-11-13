Demócratas investigan a Donald Trump por las ventas de chips de Nvidia a China

El pedido de información busca esclarecer el rol del gobierno republicano en las exportaciones de la empresa a China, las licencias otorgadas y las donaciones de la compañía a proyectos del presidente.

Legisladores demócratas de Estados Unidos abrieron una investigación sobre el manejo que hizo la administración de Donald Trump de las ventas de chips de Nvidia a China . El caso también involucra a Jensen Huang , fundador y CEO de la compañía , quien este jueves fue apartado de su cargo y aceptó comparecer ante otros comités del Congreso controlados por republicanos.

El pedido surgió en medio de la controversia que gira en torno a la presunta relación extramatrimonial de Huang con Alice Huang , una ejecutiva de Megaspeed , empresa con sede en Singapur y cliente de Nvidia . En los últimos días, la mujer fue acusada de ser una espía china y las autoridades estadounidenses sospechan que la compañía habría contribuido a canalizar chips avanzados de Nvidia hacia el gigante asiático .

La investigación demócrata fue impulsada por el representante Richard Neal , de Massachusetts, principal integrante de su partido en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, y el senador Ron Wyden, de Oregón, principal referente demócrata en el Comité de Finanzas del Senado. Como ambos pertenecen a la minoría parlamentaria, pueden formular preguntas, pero no tienen facultades para obligar a los funcionarios a responderlas .

En una carta dirigida al secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, los legisladores reclamaron que el departamento conserve todos los registros relacionados con un acuerdo que consideran cuestionable y que, según plantean, podría ser ilegal.

En ese sentido, los legisladores plantearon que el mecanismo de comercialización ilegal funcionaba de la siguiente manera: Trump aprobaba las ventas de chips H200 de Nvidia a China bajo la condición de que los componentes , fabricados en Taiwán, fueran enviados primero a Estados Unidos. Una vez que ingresaban al país, el presidente les aplicaba un arancel que, de acuerdo con el documento, "efectivamente le permitía quedarse con una parte de las ventas de Nvidia a China mediante un sistema de impuestos a las exportaciones que parece inconstitucional". Finalmente, el Departamento de Comercio, a cargo de Lutnick, emitía las licencias de exportación.

El entendimiento entre Trump y Nvidia para compartir los ingresos de las ventas ya había trascendido públicamente. En agosto de 2025, Nvidia y AMD aceptaron entregar al Gobierno estadounidense el 15% de los ingresos obtenidos por sus ventas de chips a China, como parte de un acuerdo para acceder a licencias de exportación, según informó entonces la agencia Associated Press (AP).

Cabe destacar que, en el pasado, la administración de Trump impuso fuertes restricciones al comercio de chips Nvidia a China. En la actualizada, la empresa puede comercializar con Pekín modelos hasta el chip H200, un modelo que fue superado por sus predecesores, Blackwell y Vera Rubin.

El planteo de los demócratas apunta también a las decisiones posteriores del Departamento de Comercio. La carta cuestiona por qué Lutnick continuó permitiendo que Megaspeed comprara chips incluso después de que, según trascendió, los servicios de inteligencia estadounidenses le comunicaran sus sospechas sobre Alice Huang y su vínculo con Jensen Huang.

Los legisladores también pidieron explicaciones sobre la autorización para que otras compañías asiáticas adquirieran chips de Nvidia pese a que "no tenían presencia física en las direcciones que declaraban". De esta manera, la investigación no se limita a las operaciones comerciales de la empresa ni a la conducta de su CEO, sino que pone bajo análisis las decisiones de la administración Trump.

El expediente impulsado por los demócratas es el segundo que se abrió desde que salió a la luz el escándalo por la presunta relación entre Huang y una espía china.

La otra investigación está encabezada por un grupo de legisladores republicanos que integran el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara baja y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Ese bloque había exigido que Huang compareciera en una sesión a puertas cerradas e incluso amenazó con citarlo formalmente si no aceptaba declarar de manera voluntaria. Finalmente, este jueves, después de su salida de Nvidia, el empresario accedió a presentarse ante los legisladores.

Las donaciones de Nvidia y el papel de Trump

Otro de los puntos que busca esclarecer la investigación es la relación entre las donaciones de Nvidia a proyectos vinculados con Trump y la autorización de las exportaciones a China.

La investigación también apunta a la relación entre las donaciones de Nvidia a proyectos vinculados con Trump y la autorización de las exportaciones a China. Bloomberg

La carta sostiene que el acuerdo fue aprobado después de que el presidente conociera la "situación comprometida del señor Huang" por su relación con una presunta espía china y de que Nvidia donara u$s26 millones a iniciativas de Trump, entre ellas, la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca.

A partir de esa secuencia, los legisladores buscan determinar si Trump utilizó la información sobre la relación extramatrimonial de Huang para obtener donaciones de la compañía.

En ese contexto, también llamó la atención una declaración del presidente durante una entrevista con el programa 60 Minutes, emitida el domingo. Trump contó que él y su equipo habían amenazado con enviar a prisión a un ejecutivo de una empresa de inteligencia artificial, cuya identidad no reveló, y que después de eso el directivo «cambió por completo».