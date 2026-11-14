Donald Trump se reunirá con Xi Jinping y Vladimir Putin en medio de la tensión global

El encuentro se da en medio de tensiones sobre el desarrollo de la IA y la guerra arancelaria, entre otros temas. A su vez, el mandatario estadounidense busca poner fin a la guerra en Ucrania, mientras se recupera tras las elecciones de medio término.

Trump asistirá a este gran evento mientras se recupera de los resultados de las elecciones de medio término, en las que perdió la mayoría en el Congreso.

El presidente de EEUU Donald Trump se reunirá con su par chino Xi Jinping y ruso Vladimir Putin el próximo jueves 19 de noviembre en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) , según portavoces de la Casa Blanca . El encuentro tendrá el foco puesto en el uso de las armas nucleares, en medio de tensiones sobre el desarrollo de la IA y la guerra arancelaria, entre otros temas.

La reunión entre los tres se produce, además, en un momento en que Trump busca una vía para poner fin a la guerra en Ucrania , que se prolonga desde hace más de cuatro años, desde la invasión de Rusia en 2022.

El viaje de Trump al extranjero se produce tras sufrir un revés político en sus elecciones de mitad de mandato el pasado 3 de noviembre, con una victoria demócrata en el control de la Cámara de Representantes y el Senado de EEUU.

Xi Jinping será el anfitrión de la ocasión de este año, que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

En esta ocasión, se reunirá con los líderes del Quad —India, Japón y Australia — en Manila, donde también firmará un acuerdo comercial con Tailandia y asistirá a la cumbre de la ASEAN organizada por Filipinas.

La reunión entre Trump y Xi en la APEC se produce en un momento en que ambos se enfrentan a una serie de retos, entre los que se incluyen el comercio y los aranceles, la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial, junto a los conflictos mundiales como en Taiwán e Irán. El anuncio más destacado de la última reunión que ambos tuvieron en septiembre fue prorrogar la tregua comercial hasta enero de 2027.

La reunión entre los tres se produce, además, en un momento en que Trump busca una vía para poner fin a la guerra en Ucrania.

Demócratas investigan a Donald Trump por las ventas de chips de Nvidia a China

Legisladores demócratas de Estados Unidos abrieron una investigación sobre el manejo que hizo la administración de Donald Trump de las ventas de chips de Nvidia a China. El caso también involucra a Jensen Huang, fundador y CEO de la compañía, quien este jueves fue apartado de su cargo y aceptó comparecer ante otros comités del Congreso controlados por republicanos.

El pedido surgió en medio de la controversia que gira en torno a la presunta relación extramatrimonial de Huang con Alice Huang, una ejecutiva de Megaspeed, empresa con sede en Singapur y cliente de Nvidia. En los últimos días, la mujer fue acusada de ser una espía china y las autoridades estadounidenses sospechan que la compañía habría contribuido a canalizar chips avanzados de Nvidia hacia el gigante asiático.

La investigación demócrata fue impulsada por el representante Richard Neal, de Massachusetts, principal integrante de su partido en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, y el senador Ron Wyden, de Oregón, principal referente demócrata en el Comité de Finanzas del Senado. Como ambos pertenecen a la minoría parlamentaria, pueden formular preguntas, pero no tienen facultades para obligar a los funcionarios a responderlas.