Casi la mitad de los estadounidenses temen por no poder pagar la nafta en los próximos meses a raíz de la guerra en Medio Oriente

Se trata de un análisis con foco en el actual conflicto en Medio Oriente y sus consecuencias en el mercado de crudo. Además, 6 de cada 10 encuestados cree excesivos los ataques de la gestión trumpista en Irán.

El análisis hace foco en el actual conflicto en Medio Oriente, desatado contra Irán, y la consecuente suba de los precios de crudo,

Casi la mitad de los estadounidenses teme por no poder pagar la nafta en los próximos meses, a raíz de la guerra en Medio Oriente que derivó en el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz , el principal canal fluvial para el transporte de crudo mundial. Además, poco más de la mitad cree excesivos los ataques de la gestión trumpista en la nación persa.

El análisis hace foco en el actual conflicto en Medio Oriente , desatado contra Irán , y la consecuente suba de los precios de crudo tras el control persa en el estrecho.

Desde allí, indicaron que el 45% de la población encuestada está “extremadamente” o “muy” preocupado por poder pagar la gasolina. Además, mientras el presidente Donald Trump despliega más buques de guerra y tropas en la región, alrededor del 59% de los estadounidenses afirma que la acción militar fue excesiva.

Por otra parte, hay un apoyo significativo a uno de los fines del presidente en la zona: impedir que Irán obtenga un arma nuclear . Cerca del 60% de los estadounidenses dijo que ese debería ser un objetivo de política exterior “extremadamente” o “muy” importante. En esa línea, alrededor del 40% de los adultos siguen aprobando el desempeño de Trump.

planta de natanz irán Poco menos de la mitad de encuestados se opone a ataques aéreos contra líderes iraníes y objetivos militares en Irán. Aljazeera

No obstante, mantener bajo el precio en el surtidor es el objetivo común para los dos partidos principales del país, el Republicano y Demócrata. En este segmento, el estudio destacó que el 75% de republicanos y el 60% de los demócratas evalúa como muy importante evitar que suban los precios del petróleo y la gasolina.

Sin embargo, la preocupación por la situación actual no se siente de manera uniforme: solo alrededor de 3 de cada 10 republicanos dijeron estar “extremadamente” o “muy” preocupados por poder pagar la gasolina en los próximos meses, frente a cerca de 6 de cada 10 demócratas.

La acción militar en Irán, otro de los tópicos

La mayoría de los estadounidenses se mostró crítico con la acción militar en Irán: mientras Trump ofrece mensajes contradictorios sobre el fin de la guerra, alrededor del 90% de demócratas y un 60% de independientes dicen que los ataques en Teherán fueron "demasiado lejos”.

Por su parte, los republicanos están más divididos. Cerca de la mitad dice que la acción militar fue “más o menos adecuada”, pero relativamente pocos quieren verla ir más allá. Solo alrededor del 20% de los republicanos sostuvo que la acción militar no fue lo suficientemente lejos, mientras cerca de un 25% afirmó que sí lo fue.

Alrededor del 60% total se oponen “algo” o “firmemente” a desplegar tropas en tierra para combatir a Irán, incluidos cerca del 80% de los demócratas y aproximadamente la mitad de los republicanos. Poco menos de la mitad de encuestados se opone a ataques aéreos contra líderes iraníes y objetivos militares en Irán, mientras que alrededor del 30% está a favor y otro 30% no tienen una opinión.

Por último, solo cerca del 34% de los adultos aprueba la manera en que Trump está manejando la política exterior mientras un 35% tiene una opinión positiva sobre el manejo del asunto.