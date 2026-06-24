Caso Epstein: Bill Gates aseguró que no presenció crímenes pero que pudo haber coincidido con alguna víctima

El informático reconoció esta posible cercanía y que mantuvo una relación profesional, pese a conocer la situación legal del financista. También recordó que vivió presiones tras vivir una aventura extramatrimonial.

La declaración surgió tras la transcripción de una entrevista que dio Gates a la Cámara de Representantes de EEUU.

El informático y fundador de Microsoft Bill Gates testificó que nunca interactuó con las víctimas del fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein , pero reconoció que pudo haber estado en presencia de algunas. La declaración surgió de la transcripción de una entrevista que brindó a puerta cerrada con la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU , publicada en las últimas horas.

Gates expresó que tuvo un lugar en el Capitolio a principios de este mes y que su relación de tres años con el delincuente fue estrictamente profesional, aunque nunca presenció ni participó en ninguna conducta sexual inapropiada.

No obstante, el representante demócrata Robert García señaló que la investigación del panel demostró que algunos de los empleados de Epstein también fueron víctimas de sus abusos, lo que dificulta que Gates descarte el hecho de que nunca estuvo cerca de ninguna de las víctimas del financista.

Como parte de la investigación en curso de la Comisión de Supervisión, el panel solicitó el testimonio de Gates después de que la publicación este año de archivos adicionales sobre Epstein por parte del Departamento de Justicia planteara dudas sobre el vínculo entre ambos.

El martes, el panel también publicó la transcripción de la declaración de una exasistente de Epstein, Lesley Groff, quien describió a su antiguo jefe como un “maestro de la manipulación” y afirmó desconocer sus crímenes. La mujer reveló que comunicó telefónicamente a Epstein con el entonces presidente Donald Trump, quien era un ciudadano privado, en varias ocasiones a lo largo de 10 años, pero desconoció el contenido de esas conversaciones.

Jeffrey Epstein Donald Trump El panel también publicó la transcripción de la declaración de una exasistente de Epstein, quien reveló haberlo comunicado con Trump cuando era un ciudadano privado.

En su entrevista, Gates explicó cómo Epstein intentó utilizar información sobre su vida personal -incluida su infidelidad- para presionarlo. Tras romper relaciones con el financista en 2014, el informático recordó un incidente en el que recibió un correo en el que le pedía un “reembolso” de gastos relacionados a la aventura extramatrimonial que tuvo.

“Le comuniqué a la persona de mayor rango en Gates Ventures, Larry Cohen, que nunca íbamos a pagar nada”, declaró Gates y agregó ser consciente de que el financiero tenía una “condena penal”, pero aun así expresó su interés en entablar una relación profesional.

La novia de Jeffrey Epstein que podría enfrentar interrogatorios a pesar de haber recibido inmunidad judicial

Una expareja del difunto financista Jeffrey Epstein podría enfrentar una rueda de interrogatorios, como un nuevo paso en la causa por tráfico sexual. Se trata de una mujer que lo visitó más de 60 veces durante la condena que el hombre cumplió por pedir favores a una menor de edad. Ella y otras mujeres habían recibido inmunidad judicial por un acuerdo con fiscales pero ahora legisladores piden que testifique.

La mujer se llama Nadia Marcinko, la novia principal de Epstein durante siete años —luego de la relación con la socialité Ghislaine Maxwell— y, en años posteriores, copiloto de su avión privado. Durante la primera estancia de Epstein en prisión, una condena de 13 meses por solicitar favores sexuales a una menor de edad, los registros penitenciarios muestran que una mujer lo visitó al menos 67 veces.

Marcinko es una de las cuatro mujeres que fueron señaladas como "posibles cómplices" de Epstein en un acuerdo de culpabilidad de 2008 que les otorgó inmunidad judicial. Ahora, dos de ellas, las asistentes Sarah Kellen y Lesley Groff, están a punto de ser interrogadas por legisladores estadounidenses.