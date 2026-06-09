Cuál fue el "mayor error de todos los tiempos" que le hizo perder u$s400.000 millones a Bill Gates

El empresario tecnológico más importante de la historia tuvo una gran falla, la cual considera la peor de toda su carrera.

Reconocido en todo el mundo, Bill Gates es una de las personas que más miles de millones generó a través de los años con sus distintos proyectos. El magnate tecnológico es un experto en hacer negocios y eso lo llevo a consolidarse como un líder y ejemplo a seguir en su ambiente e incluso fuera de él.

Sin embargo, también demostró que comete errores, y para él, una de sus fallas es considerada la peor de “todos los tiempos” . Este insólito desperfecto le resultó un golpe económico enorme, ya que lo llevó a perder u$s400.000 millones.

Bill Gates, cofundador de Microsoft junto a Paul Allen, es el creador de una de las empresas tecnológicas más importantes de la historia. Sin embargo, a pesar de haber logrado el éxito de llevar una computadora a cada hogar, el magnate todavía lamenta un gran fracaso estratégico que le costó una fortuna a su compañía.

Durante una entrevista con Julia Hartz, Gates confesó que el mayor error de toda su carrera fue una mala gestión personal que impidió que Microsoft se quedara con el mercado de los teléfonos celulares. En concreto, el error fue haber dejado el camino libre para que Google comprara y desarrollara Android , el cual terminó convirtiéndose en el sistema operativo para móviles más utilizado del mundo.

Para el multimillonario, el mercado de las plataformas de celulares es un escenario donde "el ganador se lleva todo". Según sus propios cálculos, haber perdido la oportunidad de que Microsoft fuera la alternativa estándar a los iPhones de Apple supuso un error valuado en u$s400.00 millones.

Embed - Bill Gates prefere Android

La insólita respuesta del cofundador de Android

De parte de Bill Gates, la falla estuvo en no haber desarrollado un sistema operativo para celulares y cuando quiso abordar el mercado con Windows Phone, el público solo se decantaba por dos modelos: Android o iOS, el SO de Apple.

Sin embargo, la historia tiene un giro irónico revelado por Rich Miner, cofundador de Android. Miner explicó que el nacimiento de Android tuvo como objetivo principal, justamente, frenar el avance de Microsoft.

En Google temían que, si no hacían nada, Microsoft replicara en los teléfonos el monopolio que ya tenía en las computadoras. Por eso, decidieron crear una alternativa de código abierto y más libre para los fabricantes, evitando que el mercado móvil dependiera de las restricciones de Bill Gates.

Ante los lamentos del magnate, Miner publicó una contundente respuesta en sus redes sociales: "Lo siento, Bill, pero eres todavía más responsable de esa pérdida de u$s400.00 millones de lo que crees". Con esto dejó en claro que no fue un simple descuido de Microsoft, sino que la estrategia original de Android estuvo fríamente calculada.

Bill Gates Facebook de Bill Gates 2 El fundador de Microsoft se lamenta su falta de acierto en el mercado. Página de Facebook de Bill Gates

Miles de millones: el patrimonio de Bill Gates

Actualmente, el patrimonio neto de Bill Gates se estima en u$s105 mil millones, según distintos medios especializados en el tema. Esto se debe a su papel como cofundador de Microsoft. Además, posee una cartera de inversiones y activos muy diversificada, la cual está controlada por una de sus empresas, Cascade Investments.

Pero quizás su faceta más conocida, incluso más que su propia fortuna, es su filantropía. En el 2000, junto a su esposa Melinda, fusionó tres fundaciones para crear la organización benéfica más grande del mundo. Además, promovió el “Giving Pledge”, un pacto que hacen algunos multimillonarios como Warren Buffett, en el que se comprometen a donar al menos la mitad de su dinero a la caridad al momento de su muerte o, si lo desean, también en vida.