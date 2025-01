China construye un centro de comando militar más grande que el Pentágono

Según imágenes satelitales y de inteligencia, la construcción de la base comenzó en 2024 y está ubicada a 30 kilómetros de Beijing. Según el diario británico Financial Times, allí se ubicará el centro de mando en tiempos de guerra.

China sorprendió al mundo luego de que se dieran a conocer imágenes de la construcción de un complejo militar 10 veces mayor que el Pentágono . Las fotografías satelitales fueron publicadas por el diario británico Financial Times y ya se encuentran en manos de la inteligencia estadounidense.

Según consignó Financial Times, en el internet chino no existen menciones al proyecto cerca del que no hay una presencia militar visible, pero sí carteles que prohíben tomar fotografías o manejar drones por la zona.