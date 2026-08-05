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5 de agosto 2026 - 09:48

El Gobierno designó al embajador argentino en Georgia y mantendrá su representación en Turquía

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Pablo José Rodríguez Brizuela como embajador extraordinario y plenipotenciario en Georgia. El diplomático conservará al mismo tiempo sus actuales funciones como representante argentino ante Turquía.

Pablo José Rodríguez Brizuela fue designado embajador Extraordinario yPlenipotenciario de la República Argentina en Georgia.

Pablo José Rodríguez Brizuela fue designado embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina en Georgia.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Pablo José Rodríguez Brizuela como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina en Georgia, sin que ello implique dejar su actual cargo como representante diplomático en la República de Turquía.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 702/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el secretario de Hacienda, Pablo Quirno.

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Según se detalla en los considerandos de la norma, Rodríguez Brizuela había sido designado mediante el Decreto 880/2025 como embajador argentino en Turquía, con el rango correspondiente mientras dure esa misión, en el marco de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.

El decreto señala además que el Gobierno de Georgia concedió el plácet de estilo para la designación del diplomático como embajador extraordinario y plenipotenciario en ese país, requisito previo para oficializar el nombramiento.

De este modo, Rodríguez Brizuela ejercerá simultáneamente la representación diplomática argentina en Georgia y en Turquía, ya que la nueva designación se realizará "sin perjuicio de sus actuales funciones" como embajador en territorio turco.

Asimismo, la norma establece que los gastos derivados de la medida serán imputados a las partidas específicas de la Jurisdicción 35 correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

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