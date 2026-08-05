El Gobierno designó al embajador argentino en Georgia y mantendrá su representación en Turquía + Agregar ámbito en









El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Pablo José Rodríguez Brizuela como embajador extraordinario y plenipotenciario en Georgia. El diplomático conservará al mismo tiempo sus actuales funciones como representante argentino ante Turquía.

Pablo José Rodríguez Brizuela fue designado embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina en Georgia.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Pablo José Rodríguez Brizuela como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina en Georgia, sin que ello implique dejar su actual cargo como representante diplomático en la República de Turquía.

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La medida fue dispuesta mediante el Decreto 702/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el secretario de Hacienda, Pablo Quirno.

Según se detalla en los considerandos de la norma, Rodríguez Brizuela había sido designado mediante el Decreto 880/2025 como embajador argentino en Turquía, con el rango correspondiente mientras dure esa misión, en el marco de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.

El decreto señala además que el Gobierno de Georgia concedió el plácet de estilo para la designación del diplomático como embajador extraordinario y plenipotenciario en ese país, requisito previo para oficializar el nombramiento.

De este modo, Rodríguez Brizuela ejercerá simultáneamente la representación diplomática argentina en Georgia y en Turquía, ya que la nueva designación se realizará "sin perjuicio de sus actuales funciones" como embajador en territorio turco.

Asimismo, la norma establece que los gastos derivados de la medida serán imputados a las partidas específicas de la Jurisdicción 35 correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.