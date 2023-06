Colombia: revelan los detalles de la misión que permitió encontrar a los "niños de la selva"

Cuando estaban en ese punto de la investigación, inmediatamente movieron "más tropa". Luego agregó "Infiltramos por rapel operadores especiales a los que les dije que no debían parar hasta encontrar a los cuatro menores. Pero no encontramos absolutamente nada. La lluvia había borrado toda huella". El general pensó que había "algo extraño, algo que no estaban haciendo bien".