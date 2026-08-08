Alerta por sarampión en América: los casos se triplicaron y ya superan los 47.500 + Agregar ámbito en









La OPS emitió una alerta epidemiológica y pidió reforzar la vacunación ante el mayor número de contagios registrado en el continente en más de dos décadas. Ya se reportaron 44 muertes y el 95% de los casos se concentra en Guatemala, México, EEUU y Perú.

Alerta por sarampión en América: los casos se triplicaron y ya superan los 47.500.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este sábado de que emitió una alerta epidemiológica para instar a los países de América a reforzar la vacunación ante el brote de sarampión, después de que los casos se hayan triplicado respecto al año pasado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La OPS advirtió en un comunicado de que el continente americano registra el mayor número de casos de sarampión en más de dos décadas. En lo que va de año, se notificaron 47.500 casos confirmados de sarampión en 16 países y 44 fallecimientos en tres países.

La cifra representa más del triple de los casos registrados en todo 2025, cuando hubo 15.000 casos en 15 países y 32 defunciones en tres países. El 95% de los casos confirmados se concentra en Guatemala, México, EEUU y Perú, detalló la OPS.

Según una evaluación de la organización, el riesgo para la salud pública asociado al sarampión en América está clasificado como muy alto. La OPS alerta del aumento de la mortalidad, la aparición de casos en nuevas áreas debido a los viajes internacionales y los eventos masivos, y el impacto en poblaciones sin acceso a servicios de salud.

Cuáles son los riesgos del sarampión El sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa que se transmite por el aire, a través de gotas que expulsa una persona infectada al hablar, toser o estornudar.

Los síntomas incluyen un cuadro febril, que puede ser acompañado de conjuntivitis, secreción nasal, tos y manchas que empiezan a aparecer desde la cabeza y se extienden por cuello, tórax y pies (incluso la afección puede propagarse hasta cuatro días antes antes de que estas se hagan visibles). Los niños pequeños, quienes no tienen vacunación completa, las personas inmunocomprometidas y las embarazadas son los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones como neumonía, otitis, cuadros respiratorios severos, deshidratación, malnutrición y distintos problemas en el sistema nervioso central (por ejemplo: encefalitis).

Temas sarampión

OPS