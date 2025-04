Cómo se elige al nuevo Papa que sucederá a Francisco

Cómo es el cónclave en el que se elige al nuevo Papa

El cónclave es la reunión cerrada donde se elegirá al nuevo pontífice. La misma se realiza entre los siguientes 15 y 20 días después de la muerte. Sólo pueden votar los cardenales menores de 80 años.

Estos cardenales se alojan en la Casa de Santa Marta dentro del Vaticano, donde vivía el papa Francisco, y se trasladan juntos a la Capilla Sixtina, donde se realiza la votación bajo estrictas normas de secreto y aislamiento total del mundo exterior para evitar influencias externas.

Para ser elegido, un candidato debe obtener una mayoría de dos tercios de los votos de los cardenales presentes. Hoy, el Colegio Cardenalicio está compuesto por 252 miembros, de los cuales 138 son electores con derecho a voto en el próximo cónclave. Su composición refleja la diversidad geográfica y cultural de la Iglesia, con una notable presencia de cardenales creados por el propio Francisco, quien en vida nombró a 149, marcando una diferencia significativa con sus predecesores Benedicto XVI (62) y Juan Pablo II (41).

Los cardenales pueden votar hasta cuatro veces al día, dos por la mañana y dos por la tarde. Cada cardenal escribe el nombre de su candidato en una papeleta que se deposita en una urna, y tres cardenales escrutadores cuentan y leen los votos.

Si después de varias votaciones no se alcanza la mayoría requerida, las papeletas se queman con sustancias químicas que generan humo negro, conocido como fumata negra, que indica que la elección continúa. Si un candidato logra la mayoría y acepta la elección, las papeletas se queman con sustancias que producen humo blanco, la fumata blanca, que anuncia al mundo que hay un nuevo Papa.

conclavejpg.webp Cónclave al interior de la Capilla Sixtina.

Cuánto puede durar el cónclave para elegir a un nuevo Papa

No hay un plazo fijo para alcanzar el consenso. El cónclave puede durar desde unas pocas horas hasta varios días o incluso semanas, dependiendo del grado de acuerdo entre los cardenales. Si después de 33 votaciones no se elige Papa, se puede modificar la norma para elegir por mayoría absoluta entre los dos candidatos más votados. Durante el proceso, los cardenales están aislados y no pueden comunicarse con el exterior ni entre ellos fuera de las sesiones oficiales.

En resumen, la elección del Papa es un proceso secreto, solemne y muy reglamentado que involucra a los cardenales menores de 80 años reunidos en la Capilla Sixtina, donde votan hasta lograr una mayoría de dos tercios para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica, anunciado al mundo mediante la icónica fumata blanca y el histórico "Habemus Papam".

Una vez que el nuevo Papa acepta el cargo y elige un nombre, se lo proclama ante la Plaza San Pedro. Luego sale balcón de la Basílica de San Pedro y da su primera bendición Urbi et Orbi (del latín "A la ciudad de Roma y al mundo"), dando así el comienzo de un nuevo ciclo en la Iglesia católica.

Cuál es el requisito para ser elegido Papa

En cuanto a los requisitos, oficialmente los candidatos deben ser varones y católicos, aunque en realidad, desde hace siglos, los pontífices sólo han sido elegidos entre las filas de los cardenales.

Asimismo, no hay un límite de edad para quién puede convertirse en Papa, pero Francisco tenía 76 años cuando asumió el cargo, el cual dejó a sus 88. Su antecesor, Benedicto XVI, fue elegido a sus 78 años y se retiró a los 85.

Papables: ¿cuáles son los candidatos a papa?

Con divisiones teológicas profundas y una Iglesia católica cada vez más global, el próximo cónclave podría marcar el cambio de poder más dramático en la historia moderna de la Iglesia.

Tal como indica la frase "el que entra al Cónclave como papa, sale como cardenal", ofrecer un listado de candidatos al trono de San Pedro es más un juego de azar, que de posibilidades ciertas de elección.

Sin embargo, en los últimos años tres corrientes internas de la Iglesia fueron perfilando líderes, posibles sucesores del papa Francisco.