Cómo van las apuestas por el nuevo Papa

De entonces ya pasó un tiempo, las cosas están algo más ordenadas, ya tenemos más de u$s20 millones en juego (50 veces más que en 2013) y a partir de mañana, tras el doble juramento de secreto de los cardenales, todo será pura especulación.

LAs apuestas mas populares.JPG Lo que pagan los candidatos mas populares. Lo interesante es que la chance de que el próximo Pontífice no sea ninguno de los favoritos es bastante elevada.

Si bien las apuestas han demostrado ser mucho más eficaces en varios frentes que los especialistas y las encuestadoras al momento de determinar la voluntad de la gente, cosa que vimos con las victorias de Javier Milei y más recientemente con la de Donald Trump (a los que el establishment veía perdedores), la cuestión con los papables es mucho más difícil. No solo más difícil, sino que más confusa, porque cada medio y cada comentarista tienen sus preferencias y no duda en impulsarlas.

A esta altura muchos habrán escuchado aquello de “Chi entra papa, esce cardinale” (“El que entra al Cónclave como Papa sale como cardenal”), pero la tradición vaticana tiene también otros dichos, por caso, “A un papa grasso, un papa magro; a un papa lungo, un papa corto” (“A un Papa gordo, sigue a un Papa flaco, a uno alto, uno bajo”, significando que los nuevos pontífices tienden a tener una visión e inclinación teológica muy diferentes a las de sus antecesor.

evolucion de las apuestas.JPG Evolución de las apuestas para los principales “Papables”. Nada esta dicho y en lo poco o mucho que pueda durar el Conclave, todo puede cambiar.

Si bien hay quienes -mal- entienden que la elección esta signada por el Espíritu Santo, no es la “Tercer Persona de Dios” quien escoge al nuevo Pontífice sino la libertad individual de los Cardenales, que se espera estén abiertos a y obedezcan la inspiraciones Divina. Aquello de que “Spiritus Sanctus non semper eligit, sed semper ducit” y “Tria ignota sunt Romae: proximus papa, tempestas et cor cardinalis” (“El espíritu santo no siempre elige, pero siempre guía”; “Tres cosas no se saben en Roma, el próximo Papa, el clima, y que hay en el corazón de un Cardenal”).

Cuando Jorge Bergolgio fue escogido en 2013, los favoritos eran Angelo Scola, un tradicionalista Italiano, Marc Ouellet, un canadiense algo mas moderado, el brasileño Odilo Scherer, un moderado con ciertas tendencias reformistas, el filipino Luis Antonio Tagle considerado entonces un reformista total y quien sigue terciando, debajo de él Pietro Parolin, por ese entonces visto como un moderado con alguna intención reformista, el Austriaco Christoph Schonborn, otro moderado reformista.

apuestas.JPG Los 45 candidatos favoritos al Papado y “cuanto pagan” para las principales casas de apuestas

Bergoglio no estaba entre los candidatos más probables. De hecho, las casa de apuestas lo colocaban en el 15avo puesto luego de haber salido segundo en la elección 2005, debajo de Joseph Ratzinger, para peor era viejo (76 años) y venia de una serie de derrotas políticas en Argentina (ley de matrimonio igualitario).

Entre las pocas cosas que sabemos hoy es que los cardenales no quieren escoger a alguien que “tenga un pasado” (Parolin y Tagle tienen problemas en este sentido), lo que abre la puerta a lo que serían terceras líneas como el argelino/francés Jean-Marc Aveline (un reformista moderado) o el corso/marroquí Dominque Mamberti (un tradicionalista moderado). También tenemos claro que no tenemos ningún personaje carismáticos como fue Carol Wojtyla ni tampoco un teólogo de primer nivel como Ratzinger.

chance implicita de ser escogido.JPG La chance de ser escogidos para los 82 cardenales con “posiciones abiertas”, según el promedio de las casas de apuestas.

Todo esto hace que cualquier apuesta sea más difícil y que no haya nada firme de donde agarrarnos, por lo que se trata solo de un juego para los más arriesgados. A pesar de esto, unas 17 casas de apuestas ya tienen 82 posiciones abiertas a favor de distintos cardenales, pudiendo decir que Parolin está en primer lugar (5/2), le siguen Tagle (10/3), Matteo Zuppi (7/1), Peter Turkson (13/2) y Pierbattista Pizzaballa (9/1).

Los iremos teniendo al tanto.