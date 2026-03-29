El papa León XIV denuncia el "conflicto atroz" en Medio Oriente y pide caminos de reconciliación y paz + Seguir en









En la misa de Ramos, el Pontífice alertó sobre la situación de los cristianos en Medio Oriente y llamó a orar por la paz y la protección de quienes sufren la guerra.

“Estamos más cerca que nunca de los cristianos de Oriente Medio que sufren las consecuencias de un conflicto atroz”

El papa León XIV denunció este domingo desde la Plaza San Pedro el “conflicto atroz” que sufren los cristianos en Medio Oriente y pidió abrir caminos de reconciliación y paz. Su mensaje combinó un fuerte llamado humanitario con la preocupación por quienes no pueden vivir plenamente los ritos de la Semana Santa.

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“Estamos más cerca que nunca de los cristianos de Oriente Medio que sufren las consecuencias de un conflicto atroz”, afirmó el Pontífice tras el rezo del Ángelus, frente a una multitud que acompañó la misa del Domingo de Ramos. Además, subrayó la importancia de la solidaridad y la oración como instrumentos para sostener a los pueblos afectados.

papa leon (1) León XIV pidió caminos concretos de reconciliación y elevó su súplica al Príncipe de la Paz. Ritos bloqueados en Jerusalén La denuncia papal se alinea con los reportes del Patriarcado Latino de Jerusalén, que informó que la policía israelí impidió la celebración de la misa en la Iglesia del Santo Sepulcro. Según el comunicado oficial, los religiosos fueron interceptados durante su desplazamiento privado.

“Se vieron obligados a dar la vuelta. Este incidente sienta un grave precedente e ignora la sensibilidad de miles de millones de personas”, detallaron desde el Patriarcado. León XIV calificó la situación como un llamado que “interpela la conciencia de todos”.

León XIV Papa Vaticano.jpg La Semana Santa comienza con un llamado del Pontífice a la oración por cristianos perseguidos y migrantes fallecidos. RFI Tragedia en el mar frente a Creta El otro foco del mensaje papal fue la muerte de 22 migrantes en el mar frente a Creta. Una lancha neumática partió de Tobruk, Libia, el 21 de marzo y tras seis días a la deriva sin agua ni comida, 22 personas fallecieron y sus cuerpos fueron arrojados al mar por los sobrevivientes. Frontex rescató a 26 personas, incluyendo un menor de edad.

León XIV pidió oraciones por los migrantes y por los marineros víctimas de los conflictos. “Elevemos nuestra súplica al Príncipe de la Paz para que abra caminos concretos de reconciliación”, concluyó, destacando la necesidad de una Semana Santa de reflexión y solidaridad frente al sufrimiento.