Condenaron a Eduardo Bolsonaro a más de 4 años de prisión por coaccionar a la Justicia

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro fue sentenciado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil en una causa vinculada a sus gestiones ante el gobierno de Donald Trump. También quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este martes a Eduardo Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro , a 4 años y 2 meses de prisión por coacción a la Justicia, en una causa vinculada a sus gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para presionar a los magistrados que juzgaron a su padre por la trama golpista posterior a las elecciones de 2022.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los cuatro jueces de la Primera Sala del máximo tribunal brasileño. Además de la pena bajo régimen semiabierto, la Corte dispuso una multa de 100 salarios mínimos y una inhabilitación política por ocho años.

Eduardo Bolsonaro, de 41 años, se mudó a Estados Unidos a fines de febrero de 2025. Desde allí, según la acusación, buscó apoyo del gobierno de Donald Trump para imponer sanciones contra jueces brasileños y aumentar la presión internacional sobre el proceso judicial contra Jair Bolsonaro.

El tribunal consideró que el exdiputado actuó para interferir en el funcionamiento de la Justicia brasileña desde el exterior. La causa se centró en sus contactos políticos en Estados Unidos y en sus intentos de presentar el juicio contra su padre como una persecución.

Poco después de esas gestiones, el gobierno estadounidense anunció sanciones contra magistrados vinculados al caso Bolsonaro. También justificó la imposición de aranceles a Brasil con críticas al proceso judicial contra el expresidente, al que Trump calificó como una “caza de brujas”.

Eduardo Bolsonaro no estuvo presente durante el juicio y fue representado por un abogado de oficio de la Defensoría Pública. Su defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que sus movimientos formaban parte de una actividad política, pero el Supremo Tribunal Federal descartó ese planteo.

El antecedente de Jair Bolsonaro

La condena contra Eduardo Bolsonaro se produce meses después de la sentencia contra su padre. En septiembre de 2025, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intentar sostenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El expresidente brasileño fue considerado responsable de participar en una trama golpista destinada a desconocer el resultado electoral y alterar el orden democrático. Desde entonces, su entorno político denuncia persecución judicial, mientras la Corte sostiene que el proceso se basó en pruebas sobre el intento de ruptura institucional.

La situación judicial de la familia Bolsonaro también impacta en el escenario electoral brasileño. Eduardo es hermano de Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial de la derecha, quien busca capitalizar el voto bolsonarista en medio de la disputa con Lula y sus aliados.