Joe Biden elogió la resistencia de Ucrania y la comparó con la plaza de Tiananmen

En ese marco, el jefe de Estado volvió a cargar contra su par ruso Vladimir Putin, a quien calificó de "criminal de guerra" y llamó a mantener "la unidad de las democracias".

"Lo más importante que podemos hacer (...) es mantener la unidad de las democracias en nuestra determinación y nuestros esfuerzos para reducir la devastación provocada por un hombre que creo que es un criminal de guerra", postuló luego durante una reunión sobre la situación humanitaria con su homólogo polaco, Andrzej Duda.

"Estoy aquí en Polonia para ver de primera mano la crisis humanitaria y, francamente, parte de mi decepción es que no puedo verla de primera mano como lo he hecho en otros lugares. No me dejan", expresó Biden.

Polonia recibió desde el comienzo del conflicto bélico a más de 2 de los 3,5 millones de personas que huyeron de Ucrania.

Al respecto, Biden remarcó: "El sufrimiento que está teniendo lugar ahora está en su puerta. Ustedes son los que arriesgan, en algunos casos sus vidas... y el pueblo estadounidense está orgulloso de apoyar sus esfuerzos".

Asimismo, el Gobierno polaco anunció en las últimas horas la expulsión de 45 diplomáticos rusos al argumentar que trabajan como espías para su país.

El embajador ruso en Polonia, Serguei Andreev, indicó que las expulsiones "no tienen fundamento" y anticipó que Rusia se reserva el derecho de tomar medidas recíprocas.

En la misma línea, el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, lamentó la decisión que "supone un paso más en el empeoramiento de las relaciones entre los dos países y advirtió que "por supuesto, no quedará sin respuesta".