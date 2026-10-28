Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni + Agregar ámbito en









La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el fallecimiento y publicó un emotivo mensaje de acompañamiento al director técnico campeón del mundo y a toda su familia.

Eulalia Marzetti y Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni atraviesa un difícil momento personal tras el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. La noticia fue comunicada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que expresó públicamente sus condolencias al entrenador de la Selección argentina y a sus seres queridos.

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A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la entidad presidida por Claudio Tapia manifestó su acompañamiento al director técnico campeón del mundo en Qatar 2022.

“La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, expresó la institución.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! — Selección Argentina (@Argentina) October 28, 2026 El comunicado también incluyó unas palabras de afecto dirigidas al entrenador nacido en Pujato, Santa Fe, quien mantiene un fuerte vínculo con su familia y su localidad natal.

“El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”, concluyó la publicación oficial.

El mensaje de la AFA reflejó el respaldo institucional hacia Scaloni, una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino por su trayectoria al frente del seleccionado nacional. Hasta el momento, el comunicado no brindó detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre las ceremonias de despedida. La noticia generó un momento de tristeza en el entorno de la Selección argentina, mientras el entrenador recibe el acompañamiento de la institución que conduce el fútbol nacional.

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