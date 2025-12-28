Optimismo en Brasil: el 69% de la población cree que va a estar mejor en 2026 + Seguir en









La ilusión no sólo se da en el plano individual ya que el 60% de los relevados cree que 2026 será un mejor año para el país en general.

El 69% de los brasileros cree que en 2026 estará mejor que en 2025. Imagen: Despegar

De cara al comienzo de 2026, los brasileros esperan el nuevo año llenos de optimismo: el 69% de la población considera que su situación personal mejorará respecto a 2025. Esto muestra un incremento significativo respecto al estudio realizado en 2024, cuando el 60% de los entrevistados esperaba una mejora en la situación personal en el año.

La encuesta realizada por el instituto Datafolha también muestra señales de ilusión a nivel general para el país, no sólo en el plano individual, ya que el 60% de los relevados cree que 2026 será un mejor año para Brasil. También se trata de una importante mejora en comparación con 2025, frente al 47 por ciento registrado en la encuesta anterior.

Ante la pregunta "En su opinión, ¿2026 será un año mejor, igual o peor que 2025 para usted?", el 16% respondió que la situación será igual, el 11% cree que empeorará y el 3% no supo responder.

2026 será un año importante a nivel político para Brasil ya que habrá elecciones presidenciales y el actual mandatario, Lula da Silva, se presentará a la reelección y buscará ir por su cuarto mandato (segundo consecutivo).

Brasil, optimista de cara a 2026: quiénes están más ilusionados con el año nuevo El optimismo es mayor entre las mujeres: el 74% espera una mejora en la situación personal en 2026, frente al 65% de los hombres.

Tomando una referencia política, el 78% de los votantes de Lula en la segunda vuelta de 2022 espera una mejora en 2026, mientras que el porcentaje desciende al 61% entre los votantes del expresidente Jair Bolsonaro, hoy preso por una condena a 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado. El optimismo alcanza al 79% entre quienes aprueban la gestión del gobierno de Lula y baja al 59% entre quienes la desaprueban.