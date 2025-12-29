España: más de 3.000 migrantes murieron tratando de llegar al país en 2025, según datos de una ONG

Un total de 3.090 personas fueron registradas muertas en la ruta atlántica desde África hasta el archipiélago español de las Islas Canarias, considerada una de las más peligrosas del mundo.

Un informe publicado este lunes por la ONG Caminando Fronteras indicó que más de 3.000 migrantes murieron mientras intentaban llegar a España durante 2025, lo que marca un descenso con respecto al año anterior.

El informe de Caminando Fronteras , elaborado a partir de las llamadas de auxilio de los propios migrantes, del relato de las familias y de las estadísticas oficiales de salvamento, confirma la tendencia expuesta por las últimas cifras gubernamentales.

Según el balance del Ministerio del Interior , al 15 de diciembre, las llegadas irregulares de personas migrantes a España bajaron un 40,4 % respecto a 2024 , con una caída aún mayor en las Islas Canarias, donde fue del 59,9%

De esta manera, el informe llamado Monitoreo Derecho a la Vida 2025, cerrado en la misma fecha, fue publicado este lunes e indicó que, de los 3.090 fallecidos, 192 eran mujeres y 437 menores de edad .

En total, se detectaron 303 tragedias, de las cuales 121 se dieron entre Argelia y Baleares, en especial hacia Ibiza y Formentera, la ruta que más tránsito de embarcaciones tuvo este año superando a la atlántica.

La ruta migratoria más letal y peligrosa

El gran volumen de migrantes que transitan hacia Canarias hace que esa ruta sea la mayor en número de personas y, por tanto, la más letal, con 1.906 víctimas por 1.037 de la mediterránea.

En el Estrecho de Gibraltar también se constató un aumento de las tentativas de llegada a nado y de las tragedias, con 139 víctimas, de las cuales el 24 % son niños, niñas y adolescentes.

Por ese motivo, a pesar del notable descenso en la cifra de llegadas y de fallecidos, Caminando Fronteras advirtió la apertura de una nueva ruta desde Guinea Conakry, más lejana y peligrosa si cabe y en la que viajan mujeres y menores de edad.