¿Que hizo la primer ministra de Nueva Zelanda cuando se enteró que no quedaban casos de coronavirus?

Y es que según contó, cuando le enviaron la información sobre la recuperación del último paciente no pudo aguantar la emoción, y producto de ello comenzó a bailar en su salón. “Fue tanta la alegría de la noticia que me puse a bailar en el lugar” contó entre risas Ardern. A esta inesperada respuesta, uno de los periodistas presentes le consultó: “¿Podemos ver como era?”. La primera ministra continuó con la buena energía que había en la sala con su respuesta: “No, pero si lo pudo ver mi hija, que se sumó a bailar a pesar de no entender que es lo que pasaba”.