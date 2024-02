Crearon una nueva vacuna contra el dengue

A través de un comunicado de la Fundación de Amparo a la Investigación del estado de Sao Paulo, informaron que la vacuna desarrollada por el Instituto Butantan "demostró ser segura tanto entre los voluntarios con antecedentes de infección previa como entre los que nunca se habían infectado antes".

De esta manera, indicaron que los resultados de los dos primeros años del ensayo clínico de fase 3, el cual comenzó en febrero de de 2016 y contó con 16.235 participantes de 13 estados de Brasil, ahora están detallados por subgrupos.

La eficacia de la vacuna contra el dengue en Brasil

Según el estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine, la vacuna del Instituto Butantan tuvo una eficacia del 80,1% para el grupo de edad de 2 a 6 años; del 77,8% entre los participantes de 7 a 17 años; y del 90% entre los de 18 a 59 años.

Según afirmó el director del instituto Butantan, el infectólogo Esper Kallás, la publicación del artículo en la principal revista médica del mundo "atestigua el rigor y la calidad del trabajo realizado por investigadores de 16 centros brasileños, localizados en las cinco regiones del país"