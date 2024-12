Crisis en Ecuador: 15 días de apagón en industrias y fuerte oposición a una cárcel en el Amazonas

Sin embargo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que los cortes de energía terminarán el 20 de diciembre, pero advirtió que podría no cumplirse. «Si la situación no permite cumplir la promesa de que los cortes terminen, no se puede cargar a un sector que es motor de la economía y genera plazas de trabajo. No entendemos la decisión», dijo.