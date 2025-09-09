Crisis en Francia: Emmanuel Macron debe buscar su quinto primer ministro tras el fracaso de François Bayrou







El presidente francés debe designar a su quinto primer ministro en menos de dos años tras el rechazo parlamentario a su plan de ajuste.

El presidente francés, Emmanuel Macron deberá ir en busca de su quinto primer ministro en menos de dos años, luego de que los partidos opositores se unieran para destituir al primer ministro de centroderecha François Bayrou, por sus polémicos planes de ajuste presupuestario.

Bayrou perdió el lunes un voto de confianza en la Asamblea Nacional, con 364 votos en contra y 194 a favor. Su plan de ajuste presupuestario, ampliamente impopular, unió a la oposición y derivó en su salida. Bayrou presentará oficialmente su renuncia al presidente Emmanuel Macron este martes.

François Bayrou.png El primer ministro François Bayrou perdió el voto de confianza en el Parlamento francés y presentará su renuncia a Macron. red social X

Un desafío casi imposible para el sucesor El nuevo jefe de Gobierno que Macron designe deberá enfrentar un escenario complejo: unir un Parlamento profundamente dividido y, al mismo tiempo, encontrar la manera de aprobar el presupuesto del próximo año. Francia atraviesa un momento de fuerte presión europea. Su déficit casi duplica el límite del 3% de la Unión Europea, mientras que la deuda pública se ubica en el 114% del PIB.

Quiénes suenan como posibles reemplazos Entre los nombres que circulan aparece el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, señalado como uno de los candidatos con más peso. No obstante, Macron también evalúa la posibilidad de inclinarse por un perfil de centroizquierda o bien por un tecnócrata capaz de dar estabilidad. La Constitución no establece plazos ni requisitos específicos para la designación del primer ministro, por lo que la decisión quedará en manos exclusivas del presidente.

france-sebastien-lecornu-mars2025 Entre los posibles reemplazos de Bayrou suena el ministro de Defensa Sébastien Lecornu. Macron, de 47 años y en el poder desde 2017, tiene previsto anunciar a su nuevo primer ministro en los próximos días. Mientras tanto, la oposición presiona por tener protagonismo. El líder socialista Olivier Faure declaró a la radio France Inter: “Quisiera que fuera la izquierda, los verdes. Necesitamos tomar el poder”.