La Pampa lanzó un Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta: de qué se trata

El gobernador de La Pampa presentó en Buenos Aires el Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta, que incluye exenciones impositivas, estabilidad fiscal y seguridad jurídica por 15 años y acceso a tierras fiscales.

Sergio Ziliotto explicó que la intención es potenciar a La Pampa como centro logístico y estratégico de la cadena de proveedores de la industria hidrocarburífera de Neuquén.

La Pampa busca posicionarse como un actor clave en la cadena de proveedores de la industria energética del país, con el foco puesto en el desarrollo de Vaca Muerta. El gobernador Sergio Ziliotto anunció el lanzamiento del Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta , que otorga un esquema de promoción con exenciones de hasta el 100% de los tributos provinciales, incluidos estabilidad fiscal y seguridad jurídica por 15 años y acceso a tierras fiscales con valores promocionales y facilidades de pago. El anuncio forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Productivo La Pampa 2026-2030 de la provincia.

El esquema también prevé la creación de un nodo logístico en la localidad de 25 de Mayo y financiamiento a través del Banco de La Pampa con una línea de inversiones en pesos con un plazo de seis años con una bonificación de exenciones impositivas y con una tasa variable de 22,9% o en dólares, con una tasa fija con siete años de plazo y con exenciones y tasa de 4,5%, según explicó Sebastián Lastiri, director ejecutivo de ICOMEX , que busca la vinculación público-privada.

El anuncio se hizo en La Pampa Negocios 360 , un evento que se realizó este jueves en el Golden Center de Buenos Aires, que contó con la participación de empresas e inversores que realizaron distintas rondas de negocios. La intención es transformar a La Pampa como proveedora de bienes, servicios y logística para la actividad hidrocarburífera neuquina.

“Nuestro modelo de provincia es la permanente búsqueda de desarrollo y trabajo. Para cumplir con este objetivo necesitamos que haya inversiones privadas y que el Estado brinde la capacidad para que el sector privado cuente con todas las ventajas comparativas que necesita para ser competitivo” , señaló Ziliotto.

“En este evento se están mostrando decenas de empresas pampeanas. Somos una provincia que es destino de inversiones”, añadió. Además, agregó que "nosotros queremos empresarios que paguen salarios, no impuestos. El salario es el que derrama en la economía". También remarcó que el objetivo es premiar la inversión que genera empleo y agrega valor y no la especulación.

“El foco del plan es atraer inversiones privadas para posicionar a la provincia como un centro logístico que aproveche la cercanía territorial que permite ahorrar casi 1.000 kilómetros de recorrido de gran parte de los bienes y servicios de las provincias vecinas hasta Neuquén”, describió Lastiri.

“La Pampa tiene muchas potencialidades. Hace mucho tiempo que dejamos de tener como única alternativa a la economía histórica de la provincia que es la actividad agroganadera. Buscamos posicionarnos en la cadena de Vaca Muerta, donde no participamos de la extracción de hidrocarburos, pero sí en la cadena de valor. Vaca Muerta es de todos los argentinos y tiene que servir para el desarrollo del país”, describió el gobernador.

Consultado si podría implicar un incentivo para el plan de la provincia la aceleración del desarrollo del hub norte de Vaca Muerta, el gobernador Ziliotto remarcó que “estamos a 200 kilómetros de Añelo y a 100 kilómetros de Rincón de los Sauces, en el noreste de Vaca Muerta. Tenemos un lugar estratégico como provincia. Los emplazamientos logísticos de La Pampa implicarán una baja de costos”.

El anuncio de la gobernación pampeana también incluye una invitación a los municipios a adherirse al plan eliminando tasas locales sobre estas inversiones, sin imponerlo de manera compulsiva.

Industriales y proveedores

El encuentro también contó con paneles donde participaron ejecutivos de empresas que contaron sus experiencias de inversión. Además, disertó el economista Emmanuel Álvarez Agis, socio fundador de PxQ Consultora, que dio su visión sobre la macroeconomía del país.

Agis sostuvo que la Argentina va a llegar a u$s34.000 millones en exportaciones en energía y u$s7.000 millones de minería en 2030. Sin embargo, dijo: "No es que nos vamos a salvar con Vaca Muerta. La dinámica de dólares es espectacular, la del empleo no tanto”.

“Este modelo requiere una reconfiguración porque no puede haber RIGI para los que tienen la ventaja de los que pueden exportar a un dólar a 1.500 pesos, pero no hay RIGI para los proveedores, que necesitan un dólar más alto e impuestos más bajos. No se trata de no desarrollar Vaca Muerta, sino de aprovecharla para potenciar la cadena de proveedores”, advirtió Álvarez Agis.

En el panel “Living de empresas: ¿Por qué las empresas invierten en La Pampa?”, espacio coordinado por La Fabrica Podcast, participaron Graciela De la Fuente de la empresa Martínez de la Fuente y presidenta de la compañía de logística Megatrans; Miguel Iglesias, presidente de Apex; y Martín Damico, CEO de la empresa tecnológica Tecro.

De la Fuente subrayó que “La Pampa tiene política de Estado y no de gobierno. Son políticas que se mantienen en el tiempo, es previsible. Cuando vas a invertir a 20 años esto es un valor incalculable”. La empresa que preside De la Fuente desembarcó que en el sector de energías renovables: “para el Parque Solar Fotovoltaico Pico que llevamos adelante tuvimos facilidades desde la provincia con el terreno y la exención de Ingresos Brutos. Tuvimos previsibilidad”.

Iglesias destacó el rol social de la industria: “no se habla mucho del tema social. Es fundamental la inserción de la industria dentro de la sociedad. La fábrica es muy importante para la educación, para la comunidad”.

En tanto, Damico remarcó que en el sector del software “hoy estamos competitivos respecto del mundo por las capacidades que fuimos desarrollando hacia adentro de la empresa. A nivel precios seguimos competitivos porque el mercado te fija el precio. Pero lo que nos pasó es que nos comió la rentabilidad el dólar fijo y el salto de más del 100% en costos. Para superar esta situación tuvimos que salir a buscar más clientes”.

También hubo otro panel sobre “Energías Renovables: viento, sol y extensiones”, donde participaron el secretario de Energía y Minería de La Pampa, Matías Toso, y José Antonio Pécora, de TPS Constructora.

25 de Mayo, la primera base logística

La primera materialización del plan estratégico para posicionar a La Pampa como base logística de Vaca Muerta será en 25 de Mayo, explicaron desde la provincia. Será un nodo logístico de 500 hectáreas en el cruce de la Ruta Provincial 20 y la Ruta Nacional 151.

La provincia asumirá la inversión inicial para garantizar agua, energía y conectividad en el predio, pensado para radicar proveedores, empresas de logística, talleres y servicios vinculados a la industria energética.

La base logística tiene una cercanía con Catriel, Rincón de los Sauces y el norte de Vaca Muerta y funcionará como una puerta de entrada pampeana a la actual zona de mayor productividad energética del país. "Esta es la primera etapa en la cual marcamos el rumbo, que es el nodo 25 de Mayo, por una cuestión de cercanía", explicó Ziliotto.

El evento en Buenos Aires contó con ejecutivos, ronda de negocios, empresas internacionales y nacionales y paneles donde se debatieron distintos aspectos del programa y las oportunidades de inversión.

Zona franca y reclamo por rutas

En la presentación, Ziliotto adelantó que pedirá a la Nación la ampliación de la subzona franca vinculada a la localidad de General Pico para sumar beneficios a las actividades asociadas a Vaca Muerta. El mandatario explicó que medida requiere aval nacional.

También aprovechó para cuestionar el estado de la infraestructura vial: "No podemos seguir permitiendo el abandono de las rutas. No existe un país desarrollado si las rutas no son acordes a un sistema de logística eficiente. El impacto de Vaca Muerta excede la extracción. Incluye demanda de transporte, infraestructura, mantenimiento, tecnología, servicios y mano de obra, rubros donde La Pampa tiene empresas y recursos humanos para competir".