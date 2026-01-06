Cuba, el principal daño colateral del ataque de EEUU a Venezuela: qué pasará con su economía

La isla caribeña sufrió las consecuencias del ataque de Estados Unidos a Caracas y el posterior bloqueo a las exportaciones de petróleo. Este martes, el 54 % del país se quedó sin luz.

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y posterior captura del dictador Nicolás Maduro el sábado por la madrugada no sólo significó un cambio de paradigma para el país latinoamericano sino para gran parte de la región. El principal daño colateral del operativo lo recibió Cuba , un aliado clave del régimen chavista cuya economía depende en gran medida de la asistencia de Caracas para sostener sus necesidades energéticas.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , sostuvo que una intervención militar en la isla sería "innecesaria" porque está "lista para caer". El país caribeño viene atravesando una crisis económica de gravedad, que incluye recurrentes cortes de energía y que ahora se sumará la perdida de un aliado como Venezuela, único proveedor de petróleo en el país. Por este motivo, el mandatario estadounidense cree que "no se resistirán" . En la misma línea, Marco Rubio , Secretario de Estado norteamericano amenazó directamente al gobierno cubano: "Creo que están en muchos problemas, sí. Si viviera en La Habana y trabajara en el gobierno, estaría preocupado".

Si se efectiviza el recorte en el suministro de petróleo, sería un golpe fatal para la economía del gobierno castrista. Sin embargo, los analistas anticipan que la ayuda podría continuar mientras la flamante presidenta de Venezuela , Delcy Rodríguez , esté a cargo, incluso bajo las presiones de Washington.

La crisis energética viene siendo una constante en Cuba hace años y la ciudadanía se vio obligada a convivir con apagones prolongados. Este martes, el 54 % del país se quedó sin luz, según estimaron desde la estatal Unión Eléctrica (UNE). Estos problemas se deben a la infraestructura obsoleta, la falta de mantenimiento y la escasez de petróleo. La isla necesita los casi 30.000 barriles diarios de petróleo que Venezuela envió en promedio durante 2025, según datos de Reuters.

El economista e investigador Everleny Pérez Villanueva, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, aseguró, en diálogo con CNN, que " Cuba está atravesando su peor momento ". En ese sentido, mencionó que la inflación, los apagones, la caída del turnismo y el deterioro de la cartilla de abastecimiento explican esta afirmación y expresó: “Es un cuadro muy desolador para todo, aún sin tener en cuenta lo de Venezuela”.

Desde el año 2000, Venezuela, que mantiene un convenio de cooperación con Cuba, envía petróleo a cambio del trabajo de médicos, profesionales de la educación, deportistas y otras especialidades. El fin de semana los dos gobiernos reconocieron por primera vez el envío también de militares que trabajan en el aparato de seguridad del chavismo, tras conocerse la muerte de 32 cubanos durante la operación militar en la que fue capturado Maduro. “Los 32 cubanos que acaban de morir, murieron por el petróleo, es parte del intercambio”, dijo Pérez Villanueva.

A pesar del contexto de crisis extrema de Cuba, la asistencia de Caracas llegó a ser aún mayor en el pasado: hace una década enviaba cerca de 100.000 barriles diarios. Sobre este punto, el analista sostuvo: “La dependencia no es la que tenía hace 10 años, eso fue bajando y Cuba ha venido apretándose”.

El futuro político de Venezuela será clave para la supervivencia de Cuba

Por el momento, la situación política en Venezuela está lejos de quedar definida. Trump afirma que Estados Unidos tiene el control del país aunque puertas adentro, la referente chavista Delcy Rodríguez asumió la presidencia este martes y tomó las riendas de Caracas. En este contexto, el futuro del vínculo con Cuba también es un punto de incertidumbre que tendrá que resolverse en el corto plazo.

“No se sabe cuál va a ser la postura del nuevo Gobierno (de Venezuela) con esos acuerdos. Cuba está tomando medidas, está retirando a una parte de los médicos, lo que es un indicio sobre el compromiso de combustible. Sería una situación todavía más asfixiante”, analizó el especialista.

En la misma línea se pronunció el economista cubano Pavel Vidal, profesor en la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, también en diálogo con CNN. “El escenario más optimista es que el gobierno venezolano logre en las negociaciones una flexibilización de las sanciones y un desbloqueo a los buques petroleros a cambio de compromisos en cuanto a los intereses estadounidenses”, comentó.

“Y que Estados Unidos permita que sigan fluyendo los suministros de petróleo a Cuba para evitar una crisis humanitaria, migratoria y una situación de estado fallido en la isla, siguiendo el mismo pragmatismo político aplicado a Venezuela para priorizar la estabilidad sobre un cambio de régimen desorganizado y caótico”, explicó y señaló que también es deseable para Trump evitar una crisis que desencadene una nueva oleada migratoria, que podría tener un impacto directo en el sur de su país.