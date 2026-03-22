Cuba sufrió su segundo apagón de la semana y el gobierno de no tiene diésel desde enero + Seguir en









Una falla en la central de Nuevitas desconectó todo el sistema eléctrico nacional. Las sanciones de Trump y la caída de los envíos venezolanos profundizan la crisis.

Cuba sufre su segundo apagón de la semana y el tercero del mes. Gentileza El Telégrafo

La Unión Eléctrica de Cuba reportó este sábado la desconexión completa del sistema nacional, el segundo apagón de la semana y el tercero del mes. El colapso se originó en una falla técnica en la central de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, que arrastró a toda la infraestructura de la isla.

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El restablecimiento del suministro es inusualmente lento por la paralización de los motores de generación distribuida. El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que estos equipos carecen de reservas de diésel y fueloil desde enero, lo que agrava aún más la situación.

A la escasez de recursos energéticos se suma el deterioro de la infraestructura, construida en su mayoría durante las décadas del '60 y '70. Antes de esta falla masiva, diez de las 16 unidades termoeléctricas del país ya estaban fuera de servicio por roturas o mantenimiento preventivo.

Los efectos del bloqueo de EEUU La crisis responde en gran parte a las medidas punitivas impuestas por Washington. En enero de 2026, la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva con aranceles extraordinarios para cualquier nación que provea petróleo a Cuba, lo que frenó por completo las importaciones.

A esto se sumó la interrupción de los envíos desde Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y el reciente veto estadounidense al paso de cargueros rusos. Como consecuencia, el mercado negro registra precios de hasta u$s9 por litro de combustible.

El impacto sobre la vida cotidiana es severo: la economía cubana se contrajo más de un 15% desde 2020. Mientras Díaz-Canel confirmó conversaciones bilaterales para buscar soluciones, Trump calificó a Cuba como una "nación muy debilitada" y sugirió una posible intervención en el territorio.