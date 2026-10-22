Cuenta regresiva para el balotaje en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se preparan para el último debate + Agregar ámbito en









Los candidatos dejaron de lado las recorridas presenciales y permanecerán en sus sedes de Brasilia para ajustar sus estrategias de cara al cruce televisivo.

Antes de la segunda vuelta, Lula y Bolsonaro suspenden actos para preparar el debate. Redes sociales

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro dejaron de lado sus actividades públicas para concentrarse en la preparación del último debate televisivo antes del balotaje de este domingo. El encuentro será clave para ambos candidatos, que buscan captar votos en la recta final de una elección reñida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La instancia se realizará este viernes y será transmitida por la cadena Globo, a dos días de la segunda vuelta presidencial. Con la campaña cerca de su cierre, los equipos de ambos dirigentes trabajan en las estrategias para enfrentar el último cara a cara y reforzar sus posibilidades de llegar al Palacio del Planalto.

La disputa electoral se mantiene ajustada. Según una encuesta de Quaest publicada el miércoles, Bolsonaro reúne el 45% de la intención de voto, frente al 44% de Lula entre los votos válidos. El resultado refleja una diferencia mínima entre los principales candidatos y anticipa una definición abierta.

El debate representa una de las últimas oportunidades para que los postulantes expongan sus propuestas y cuestionen a su rival ante millones de electores. La discusión también llega después de un primer enfrentamiento televisivo marcado por acusaciones cruzadas sobre corrupción, seguridad y salud pública.

Lula y Flávio Bolsonaro suspenden sus actos de campaña para preparar el debate final en Brasil. Fuente: NA Una campaña marcada por los cruces Durante las últimas semanas, Lula y Bolsonaro intensificaron sus críticas mutuas y recurrieron a las redes sociales para difundir sus mensajes. Los dos espacios también llevaron sus diferencias ante la Justicia electoral, con denuncias vinculadas al uso de plataformas digitales durante la campaña.

El resultado del domingo definirá quién gobernará Brasil durante los próximos cuatro años. Para Lula, la votación representa la posibilidad de obtener un nuevo mandato; para Flávio Bolsonaro, significaría el regreso de su espacio político al poder, tras la presidencia de su padre, Jair Bolsonaro. Con las actividades proselitistas en su tramo final, ambos candidatos concentran ahora sus esfuerzos en el debate televisivo, una instancia que podría influir en la decisión de los votantes indecisos antes de la segunda vuelta.