Lula da Silva se acerca a Flávio Bolsonaro en las encuestas y las redes ganan protagonismo en el balotaje

A cuatro días de la segunda vuelta, el presidente brasileño quedó a un punto de su rival, según un sondeo de Quaest. Además, un índice de popularidad digital registró un avance del oficialismo en plataformas digitales.

Lula se acerca a Flávio Bolsonaro en las encuestas y el balotaje en Brasil entra en una etapa decisiva.

La elección presidencial de Brasil entra en su tramo final con una disputa cada vez más ajustada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro . Según una encuesta de la consultora Quaest , el senador opositor reúne el 45% de la intención de voto, frente al 44% del actual mandatario . La diferencia está dentro del margen de error de dos puntos porcentuales pero refleja una reducción de la ventaja que Bolsonaro había obtenido tras la primera vuelta . Los brasileños acudirán a las urnas este domingo 25 de octubre para elegir a su próximo presidente.

La encuesta, realizada entre el 17 y el 20 de octubre a 2.154 personas, también mostró que creció la cantidad de votantes que todavía no decidieron a quién apoyar . En la consulta espontánea, en la que los encuestados nombran al candidato de su preferencia sin recibir opciones, Lula y Bolsonaro obtuvieron el 40% cada uno. Al mismo tiempo, el porcentaje de indecisos pasó del 7% al 14% en una semana.

La cantidad de indecisos también aumentó entre los votantes independientes, donde pasó del 13% al 31%. Entre las mujeres, subió del 8% al 17%. Estos datos muestran que todavía hay electores que podrían cambiar de opinión antes del balotaje.

El acercamiento entre los candidatos también se refleja en el escenario digital . El índice elaborado por Quaest detectó que Lula superó a Bolsonaro en popularidad en internet , después de que el senador opositor hubiera encabezado esa medición durante la primera vuelta.

A cuatro días de la segunda vuelta, Lula quedó a un punto de Bolsonaro, según un sondeo de Quaest.

Según los datos difundidos por la consultora, el indicador del presidente pasó de 70,7 a 82,6 puntos entre el inicio y la mitad de octubre. Bolsonaro, por su parte, descendió de 80 a 76,4 puntos en el mismo período .

El índice se construye a partir del análisis de 175 variables vinculadas con plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube, además de Google y Wikipedia. El sistema contempla aspectos como la visibilidad de los candidatos, las interacciones con sus publicaciones, la circulación de sus contenidos y el interés que despiertan en las búsquedas de internet.

El cambio de tendencia coincide con una reorganización de la estrategia digital del PT, que reforzó la difusión de contenidos y la participación de dirigentes en las redes. Entre las iniciativas mencionadas en el análisis se encuentra la actividad del diputado André Janones, que impulsó una comunidad de seguidores en WhatsApp para promover la candidatura de Lula.

Sin embargo, los resultados de este indicador no permiten anticipar por sí solos quién ganará la elección. Su evolución aporta información sobre la presencia y la recepción de los candidatos en el entorno digital, pero no equivale a una medición directa de la intención de voto.

La elección presidencial de Brasil entra en su tramo final, con el balotaje previsto para el 25 de octubre.

Una campaña atravesada por la disputa digital

La actividad en las plataformas digitales se convirtió en otro frente de confrontación entre las dos campañas. El equipo de Lula denunció presuntos sesgos en los sistemas de recomendación de Meta, mientras que Bolsonaro cuestionó el uso de canales de WhatsApp vinculados al oficialismo con fines electorales. La disputa llegó a la Justicia Electoral brasileña, que intervino para pedir explicaciones a la compañía tecnológica.

Las redes sociales funcionan como un espacio clave para difundir propuestas, movilizar simpatizantes y disputar la atención de los votantes. El crecimiento de Lula en el índice de popularidad digital coincide con la reducción de la distancia en las encuestas, aunque ambos indicadores miden aspectos diferentes y no garantizan un mismo resultado.

Con el balotaje a pocos días, los dos candidatos buscan consolidar sus apoyos y atraer a quienes todavía no resolvieron su voto. La escasa diferencia registrada por Quaest deja la definición abierta y concentra la atención en los últimos días de una campaña marcada por la polarización política y la competencia por el electorado indeciso.