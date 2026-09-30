Pánico y caos a bordo del vuelo de Flydubai: el dramático testimonio de los pasajeros

Entre las primeras sensaciones, temían ser rehenes de un ataque terrorista. Además, contaron cómo tomaron el control de la nave en medio de la turbulencia y que los dos pilotos estaban gravemente heridos.

Luego de una discusión ocurrida este miércoles abordo de un vuelo de la compañía Flydubai , comenzaron a circular los primeros testimonios de los pasajeros. Entre los detalles, viajeros israelíes aseguraron estar viviendo un "ataque terrorista" y también detallaron cómo tomaron el control de la situación mientras los pilotos se encontraban "gravemente heridos".

El incidente se trata del vuelo FZ1073, que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv fue desviado a Arabia Saudita luego de que sus pilotos protagonizaran un altercado físico en pleno trayecto , situación que llevó a la aeronave a emitir distintas señales de emergencia antes de aterrizar sin incidentes en el aeropuerto de Tabuk.

Algunos testimonios recopilados por la televisora israelí Ch 12 sostuvieron que escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera del avión, quienes oyeron el altercado entre los pilotos, y que el avión se inclinó bruscamente . También contaron que había una fuerte presencia de fuerzas de seguridad saudíes rodeándolos.

Un pasajero israelí declaró a The Jerusalem Post que uno de los pilotos apuñaló a otro e intentó sacarlo de la cabina mientras el avión comenzaba a precipitarse. En eso, otros israelíes sentados cerca de la parte delantera corrieron hacia la cabina y se enfrentaron al atacante mientras el avión caía en picada.

“Les grité que corrieran y tomaran el control del avión”, sostuvo, en referencia a otros dos pilotos que estaban sentados en la parte trasera de la aeronave. Según el pasajero, el grupo logró sacar al atacante de la cabina y meter a los otros dos pilotos dentro. Uno de ellos tomó el control del avión .

Uno de los pilotos apuñaló a otro e intentó sacarlo de la cabina mientras el avión comenzaba a precipitarse, indicaron los pasajeros.

El pasajero describió al piloto apuñalado como en estado crítico y dijo que un dentista a bordo lo atendió. En paralelo, un video compartido en X por el medio Channel 13 Israel mostró a un viajero con sangre en la frente que exclamó: "Nos hemos hecho con el control de los terroristas. Todo el que me escuche, necesitamos ayuda".



“Logramos reducir a un terrorista armado con un cuchillo que había apuñalado a uno de los pilotos. Saltamos sobre él, lo sacamos de la cabina y lo neutralizamos", sostuvo un hombre a bordo grabado con su celular, según el medio Channel 12.

Pánico en pleno vuelo: una violenta pelea entre pilotos obligó a desviar un avión rumbo a Israel

El vuelo FZ1073, que había partido desde Emiratos Árabes Unidos con destino a Israel, modificó su recorrido cuando atravesaba el espacio aéreo jordano y se dirigió hacia territorio saudita. De acuerdo con el sitio especializado Flightradar24, la aeronave transmitió primero una señal de emergencia general.

Minutos después, el Boeing 737 emitió una segunda alerta que advertía sobre una posible "interferencia ilícita", una señal que generó preocupación ante la posibilidad de que se tratara de un secuestro. Sin embargo, posteriormente volvió a transmitir la emergencia general y finalmente aterrizó en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

Un funcionario israelí anónimo aseguró a Reuters que las señales de emergencia fueron activadas después de que los pilotos se involucraran en un altercado físico dentro de la aeronave. Por el momento, no quedó determinado si alguno de ellos emitió intencionalmente alguna de las alertas.

Las declaraciones de Benjamín Netanyahu

Luego del incidente, Netanyahu difundió un video oficial en el que calificó lo ocurrido como “un incidente de seguridad muy grave”.

El mensaje completo de Netanyahu a la población de Israel. X: @IsraelinSpanish

Según el primer ministro israelí, la mayoría de los pasajeros del vuelo que partió de Dubái “eran israelíes”. De acuerdo con la reconstrucción oficial de su gobierno, “durante el vuelo, cuando se aproximaban a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y al parecer intentó estrellar el avión con todos los pasajeros”.

Netanyahu también relató la conversación que mantuvo con uno de los pasajeros israelíes. “Me dijo que el avión se descontroló y comenzó a precipitarse en picada. Me contó que, de alguna manera, logró entrar en la cabina con uno de los miembros de la tripulación y que juntos neutralizaron al piloto que realizó el apuñalamiento”, contó.

Tras el episodio, Netanyahu aseguró que “todos los pasajeros están fuera de peligro” y que el piloto que apuñaló al otro “fue arrestado” y permanece bajo interrogatorio “por las autoridades saudíes”.

Por último, el primer ministro israelí afirmó: “He dado instrucciones a los organismos de seguridad para preparase ante posibles amenazas adicionales”.